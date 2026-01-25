הרצחת וגם ירשת: איראן הודיעה על הקפאת נכסים למשתתפים במהומות

ראש הרשות השופטת באיראן, גולאם חוסיין אז'אי, אמר היום (ראשון) כי ניתן להחרים כספים ונכסים שנעשה בהם שימוש למימון אלימות או לרכישת אמצעים אסורים, ואף להטיל השעיות קבועות במידת הצורך, אך "אין לסגור מרכזי ייצור שבהם עובדים עשרות או מאות עובדים ולהותירם מובטלים".

הוא הוסיף כי גם כאשר מדובר במרכזי שירות לציבור, יש לפעול "ככל האפשר מבלי לפגוע בפעילות ובתעסוקה", לצד צעדים למניעת העברת כספים בלתי חוקית בעתיד.

בתוך כך, נתונים שפורסמו לפנות בוקר חשפו את היקף הטבח שמבצע המשטר האיראני במפגינים, ומצביעים על פער עצום בין הדיווחים הרשמיים של טהראן לבין המציאות בשטח.

ארגון זכויות האדם HRANA, שפועל מארצות הברית ועוקב אחר הנעשה ברפובליקה האסלאמית, פרסם דוח עדכני שמבקש לשפוך אור על מחיר הדמים של דיכוי המחאות. על פי נתוני הארגון, מספר ההרוגים המאומת עומד על 5,459 בני אדם, כאשר רובם המוחלט הם מפגינים.

אולם זהו רק קצה הקרחון: הארגון מציין כי ישנם יותר מ-17 אלף מקרי מוות נוספים שנמצאים כעת תחת בדיקה. בשקלול הנתונים, מעריך הארגון כי סך כל מקרי המוות שקשורים לדיכוי המהומות עומד על כ-22,490 בני אדם.