טראמפ ונתניהו בביקור בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

נתונים שהעביר משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמותת "הצלחה" חושפים פרטים חדשים על עלויות ביקוריו של ראש הממשלה, רעייתו שרה ופמלייתו בארה"ב במהלך 2025. בין היתר נחשפו עלויות השהייה במלונות, הטיסות ב"כנף ציון" והוצאות נלוות כמו איפור, תספורת, כיבוד וקפה.

בסוף 2025 טסו בני הזוג נתניהו לפלורידה, שם חגגו את השנה האזרחית החדשה באחוזתו של דונלד טראמפ במאר-א-לאגו. במהלך ששת ימי הביקור התגוררו בסוויטה במלון "ארבע העונות", בעלות של 10 אלף דולר ללילה, ובסך הכול 50 אלף דולר. עבור 43 חברי הפמליה שולם סכום של 250 דולר ללילה לחדר. עלות הטיסה ב"כנף ציון" עמדה על 423,407 דולר. בביקור בוושינגטון ובניו יורק בספטמבר, שעלה 359,281 דולר עבור המטוס, עלות הסוויטה במלון "לואס רג'נסי" הסתכמה בכ-42 אלף דולר. בנוסף שולמו 1,200 דולר למאפרת, כ-1,500 דולר על כיבוד, קפה ותה, כ-400 דולר על השכרת רכבים ו-125 דולר עבור דוח תנועה.

טראמפ ונתניהו בביקור בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

גם בביקורים נוספים נרשמו הוצאות משמעותיות. ביולי עלתה השהייה במלון "ווילארד אינטרקונטיננטל" כ-173 אלף דולר, לצד כ-520 דולר על כיבוד ושתייה. באפריל, במהלך ביקור בן שלושה ימים בוושינגטון, שולמו 51 אלף דולר על לינה במלון "ווטרגייט", לצד 3,036 דולר למאפרת וסכום זהה לספר.

בפברואר עלו הוצאות האיפור לכ-6,700 דולר, וסכום דומה הוצא על תספורת. עוד שולמו כ-4,800 דולר על תאורת צילום, 25 אלף דולר עבור סוויטת ראש הממשלה, כ-300 דולר על כביסה ו-500 דולר כ"דמי עישון" בחדר הישיבות של מסיבת העיתונאים.

הוצאות ראשי הממשלה

לפי הנתונים שנמסרו בעקבות עתירה נוספת, בין השנים 2019–2026 הוציאו ראשי הממשלה נתניהו, בנט ולפיד כ־1.4 מיליון שקל רק על איפור ועיצוב שיער בארץ ובחו״ל. כ־90% מהסכום מיוחס לבני הזוג נתניהו, וההוצאה הגבוהה ביותר עמדה על 13.5 אלף דולר עבור ארבעה ימים בביקור בארה״ב.