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כתב אישום חמור

ערבי ישראלי נעצר: ניסה לסייע לחמאס ויצר קשר עם איראן

סולטן אבו אלהיג'א פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם • ניסה ליצור קשר עם גורמי מודיעין איראנים | כתב אישום הוגש (צבא וביטחון)

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של משטרת מחוז צפון, הוגש הבוקר (שישי) כתב אישום נגד תושב טמרה בן 31 בגין עבירות ביטחון חמורות. הנאשם, סולטן אבו אלהיג'א, נעצר בסוף אוגוסט על ידי לוחמי המשמר הלאומי הצפוני במג"ב.

על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות עו"ד שיר מושיוב מפרקליטות מחוז חיפה, עלה בחקירתו כי הנאשם פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם, הזרוע הצבאית של ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.

עוד עלה בחקירה כי אבו אלהיג'א ייצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם ונעצר. הפעילות החשודה נמשכה תקופה ממושכת עד למעצרו בתאריך 28 באוגוסט 2026.

מעצר החשוד
מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

שירות הביטחון הכללי ו הדגישו בהודעה משותפת כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. הגורמים הביטחוניים הבהירו כי ימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו.

המקרה מצטרף לשורת מעצרים ביטחוניים שבוצעו בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים נעצרה עיתונאית פלסטינית בחשד למסחר עם והסתה, ובשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד תושב כפר קאסם שתכנן פיגוע בחברת אמדוקס.

כתב האישום נגד אבו אלהיג'א כולל עבירות של קשר עם ארגון טרור זר וניסיון לסייע לאויב. הפרקליטות צפויה לדרוש מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.
משטרהחמאסאיראןכתב אישוםשב"כטמרהגדודי עז אדין אל-קאסם

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