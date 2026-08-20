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ביבי כפי שלא הכרתם

ראיתם פעם את נתניהו מכין שיפודים? אז הנה | וזה המאכל שהוא הכי אוהב

ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במסע הקמפיין שלו לקראת הבחירות המתקרבות | למי הוא קרא "סטייק מתהפך" ואיזה מאכל הוא הכי אוהב | נתניהו כפי שלא ראיתם | צפו (בחירות 2026)

1תגובות
נתניהו בשיפודייה
נתניהו בשיפודייה (צילום: לשכת ראש הממשלה)
בנימין נתניהובחירות 2026

1 תגובות

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1
כמה שילמו להם??...
שלום שלום

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