ביבי כפי שלא הכרתם ראיתם פעם את נתניהו מכין שיפודים? אז הנה | וזה המאכל שהוא הכי אוהב ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במסע הקמפיין שלו לקראת הבחירות המתקרבות | למי הוא קרא "סטייק מתהפך" ואיזה מאכל הוא הכי אוהב | נתניהו כפי שלא ראיתם | צפו (בחירות 2026)