ביבי כפי שלא הכרתם ראיתם פעם את נתניהו מכין שיפודים? אז הנה | וזה המאכל שהוא הכי אוהב ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במסע הקמפיין שלו לקראת הבחירות המתקרבות | למי הוא קרא "סטייק מתהפך" ואיזה מאכל הוא הכי אוהב | נתניהו כפי שלא ראיתם | צפו (בחירות 2026) כהכיכר השבת20:171תגובות נתניהו בשיפודייה - צילום: לשכת ראש הממשלה10100:00/1:28נתניהו בשיפודייה (צילום: לשכת ראש הממשלה) בנימין נתניהובחירות 2026 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1כמה שילמו להם??...אימוגים לתגובהשלום שלום20:30 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:יותר מ־10,000 טיסות: כרטיס הטיסה שכמעט רושש חברת תעופהדני שפיץ|13:05מומחה מווסט פוינט חושף: למה אמריקה שונאת יותר את ישראל?דני שפיץ|11:53כמו גונבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיעדני שפיץ|10:30אולי גם יעניין אותך:סיוט בחופים: יצור בעל זרועות של עשרות מטרים תקף מתרחציםדני שפיץ|10:074 מטר באוויר בלי סולם: הוויתור המטורף במטוס ה-F-35דני שפיץ|19.08.26בקרוב בישראל? חברת סקרים אמריקנית הודתה: "המצאנו הכל" אריה רוזן|19.08.26
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