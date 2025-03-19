בשיחה מרתקת בתוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס', מזהיר הדיאטן הקליני ד"ר צחי כנען מפני "קפסולות הפלא" שמבטיחות ניסים, מסביר למה תזונה דומה ללימוד תורה, ומעניק טיפ פשוט שישנה את הרגלי האכילה של הילדים שלכם (דבר ראשון)
מתכון למרק עגבניות במרקם חלק כמשי שדורש 10 דקות עבודה ותוך חצי שעה מוגש לשולחנכם - חם, טעים וממכר. בזמן שהמרק על האש, הכינו טוסטים של גבינה צהובה כך שתגישו אותם לצד המרק כמו קרוטונים משודרגים (מתכונים, אוכל)
נתון א': קל נורא להכין את סלסת העגבניות הזו. נתון ב': היא פשוט מושלמת עם כל מנה ומוסיפה טעם פיקנטי מעקצץ וכיפי. תוצאה: אנחנו מכינים אותה שוב ושוב או מכפילים כמויות, כי היא נשמרת היטב במקרר עד עשרה ימים (מתכונים, אוכל)
באיטלקית, המילה הקסומה "קרוסטיני" היא למעשה "לחם יבש". כי במטבח עשיר כל כך, גם לחם יבש זה מעדן מופלא. מתכון לקרוסטיני - פרוסות בגט קלויות עם עגבניות בתחמיץ, גבינה מלוחה וזיתים או במילים אחרות: קבלו את הגרסה האלגנטית לטוסט (מתכונים, אוכל)
כן, אתם יכולים לקנות רוטב עגבניות מוכן, אבל האופציה הזו מסעירה הרבה יותר: מתכון לרוטב עגבניות צלויות עם עשבי תיבול שללא ספק תכינו שוב ושוב. בונוס: הרוטב הזה מעולה לניצול עגבניות שהבשילו יתר על המידה ובמקום לזרוק אותן, יש לכם שימוש מצוין בהן (מתכונים, אוכל)
תוך פחות משעה יתייצב על שולחנכם המרק המדויק לעונה הזו - כשלא ברור אם חורף או קיץ והאורחים כבר בדלת. גבינת הפרמזן מוציאה מהעגבנייה את כל הצדדים הטובים שבה ומעניקה למרק מרקם מושלם שהכי טעים להגיש לצד טוסט פרמזן (מתכונים, אוכל)
היום הראשון ללימודים יכול להיות מאתגר במיוחד. דמיינו את החיוך הענק על הפנים שלהם כשתקבלו אותם עם פיצה חמה, טעימה ומנחמת. זמן ההתפחה כאן קצר יחסית - רק חצי שעה, ניתן להכין את הפיצה גם מקמח מלא והיא מפוצצת בעלים ירוקים מזינים (מתכונים, אוכל)