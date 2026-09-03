 דלג לתוכן הראשי
נמצא במרחק מהאופנוע 

טרגדיה בכביש 1: רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונה קטלנית | הקטל בכבישים

רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בכביש 1 • צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)

2תגובות
זירת התאונה, לפנות בוקר (צילום: דובורת מד"א)

גבר כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. רוכב האופנוע נפצע באורח אנוש, וצוותי מד"א שהגיעו לזירה ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 02:25, וכוחות החירום מיהרו לזירה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. במקום נחשפה תמונה קשה של רוכב אופנוע שוכב לצד הדרך במרחק רב מהאופנוע, כשהוא מחוסר הכרה וללא סימני חיים.

"נותר לנו לקבוע את מותו במקום"

אלי ברנשטיין, חובש בכיר במד"א, ואריה וויס, חובש מד"א, תיארו את הזירה הקשה: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, במרחק רב מן האופנוע שלו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

הנפגע סבל מחבלה רב מערכתית קשה, והמרחק הרב בינו לבין האופנוע מעיד על עוצמת הפגיעה.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי נפתחה חקירת תאונת דרכים שארעה בכביש 1 סמוך לצומת מישור אדומים, במעורבות אופנוע. שוטרי תחנת מעלה אדומים הגיעו לזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י יצאו למקום לצורך חקירת נסיבותיה המדויקות.
מד"אתאונת דרכיםהקטל בכבישים

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אני פוחדת מרוכבי האופנועים.בשבוע שעבר "חתך" אותי אחד כזה.הנהיגה שלהם מאד מסוכנת.שתהיה שנה טובה לכולנו.
דלית
1
די שנהג רכב ייגע קלות באופנוע או מושכים עם צמיג שחוק כך שהחלקה היא קטלנית
פראבדה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר