גבר כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. רוכב האופנוע נפצע באורח אנוש, וצוותי מד"א שהגיעו לזירה ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 02:25, וכוחות החירום מיהרו לזירה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. במקום נחשפה תמונה קשה של רוכב אופנוע שוכב לצד הדרך במרחק רב מהאופנוע, כשהוא מחוסר הכרה וללא סימני חיים.

"נותר לנו לקבוע את מותו במקום"

אלי ברנשטיין, חובש בכיר במד"א, ואריה וויס, חובש מד"א, תיארו את הזירה הקשה: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, במרחק רב מן האופנוע שלו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

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הנפגע סבל מחבלה רב מערכתית קשה, והמרחק הרב בינו לבין האופנוע מעיד על עוצמת הפגיעה.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי נפתחה חקירת תאונת דרכים שארעה בכביש 1 סמוך לצומת מישור אדומים, במעורבות אופנוע. שוטרי תחנת מעלה אדומים הגיעו לזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י יצאו למקום לצורך חקירת נסיבותיה המדויקות.