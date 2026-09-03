עץ רימונים, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית.