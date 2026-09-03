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התחזית המלאה

שינוי במגמה לסוף השבוע: הירידה בטמפרטורות וההקלה שכולם חיכו לה

אחרי יום חמישי נוח, בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו לממוצע העונתי, לצד הקלה מורגשת בעומסי החום ומזג אוויר נאה בשישי ובשבת | התחזית המלאה (בארץ)

עץ רימונים, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.

ביום שבת קודש, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-30

תל אביב: 26-32

באר שבע: 24-32

חיפה: 24-30

טבריה: 25-36

צפת: 20-31

אילת: 28-40
מזג האווירהתחזית

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