מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.
ביום שבת קודש, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-30
תל אביב: 26-32
באר שבע: 24-32
חיפה: 24-30
טבריה: 25-36
צפת: 20-31
אילת: 28-40
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