בשיחה על כושר ותזונה, מנפץ משה מנס חושף מה באמת קורה כשרבנים ודיינים מגיעים להתאמן, מדוע חוסר פעילות הופך לסכנת חיים אמיתית, ומה אמר לו ראש הישיבה על אחת הסטיגמות במגזר על כושר וספורט "תרבות יוון".

"תרבות יוון זה לשבת ולאכול פופקורן"

בתחילת השיחה עלה הנושא סביב שאלת תרבות הכושר שלא השתרשה במגזר החרדי מחשש לסטיגמה של "תרבות יוון". למרות שכיום אנשים מבינים את הצורך, אנחנו עדין לא רואים חדרי כושר ומגרשים בתוככי השכונות החרדיות, משה מביא את אמירתו של ראש הישיבה הרב צבי קושלבסקי;

"אנשים חושבים שתרבות יוון זה לראות שני אנשים באמצע אצטדיון גדול מתגוששים ומראים את השרירים שלהם. אמר ראש הישיבה: תרבות יוון זה כל אותם אלפי אנשים שעומדים מסביב, יושבים, אוכלים פופקורן תוך כדי השמנה ומוחאים כפיים. התרבות יוון זה לשבת ולא לעשות כלום".

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מנס הבהיר כי שמירה על כושר אינה פינוק אלא חובה קיומית: "אדם לא עושה כושר רק בשביל שיהיו לו שרירים, זו טעות שיש להרבה אנשים. אדם צריך לעשות כי אין לו ברירה אחרת, אדם לעמל יולד".

"בגיל 60 העצמות יהיו פריכות"

בהמשך השיחה דיבר משה על חוסר במתקני כושר ומכונים מוסדרים בריכוזים החרדיים. מנס הבהיר כי חוסר הפעילות מוביל להתנוונות מהירה של הגוף:

"אם לא תעשו את זה, בגיל 40 או 50 יהיה לכם קשה לקום מהכיסא. בגיל 60 תהיה לכם בריחת סידן והעצמות שלכם יהיו פריכות, ובגיל 70 יהיה לכם קשה ללכת. כשהגוף מבין שהוא לא משתמש בשרירים, הוא הולך ומתנוון. אני רואה אנשים שבאים אצלי בגיל 40 ו-50 וכבר קשה להם לעלות במדרגות".

כששאלנו על חוסר המודעות לפעילות פשוטה ביומיום, כגון עלייה במדרגות במקום במעלית, הסביר מנס את החשיבות של שריפת קלוריות יומיומית: "רוב הקלוריות שבן אדם שורף הן בפעילות היומיומית שלו, וחשוף סוד מאחורי הקלעים "אני ואתה עולים 11 קומות במדרגות בכיכר השבת זה מעולה! אנחנו פשוט נהיינו עצלנים, נהיינו 'אלטע קאקערס' שלא זזים, ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו חוטפים התקף לב בגיל 35".

הדרמה בסטודיו: הדיין החסידי והשלייקס

אחד הרגעים הדרמטיים והמשעשעים בריאיון היה כשהתעניינו האם ישנם אישי ציבור ודמויות תורניות שמגיעים להתאמן בסתר ומבקשים לשמור על דיסקרטיות. מנס אישר כי רופאים שולחים אליו אישים חשובים בשל בעיות רפואיות כמו טרום-סוכרת ובריחת סידן, וחשף מעשה בדיין חסידי:

"אותו דיין חסידי בא עם כל הבגדים שלו, ואפילו היה לו קשה להוריד את המעיל החסידי הארוך, הבעקיטשע. אחרי שהסברתי לו שזה לא אפשרי להתאמן ככה, הוא הוריד את הכובע והחליפה, ועם השלייקס שלו הוא עשה סקווטים – ועל הסקווט הראשון נקרעו לו המכנסיים! אז הוא הבין שהוא חייב ביגוד מתאים".

הבשורה מקרית ספר: דף, עט ותתרגלו בבית

לצד האימונים בסטודיו, מנס מספר על מגמה מתרחבת של אברכים שמבקשים לשמור על כושר במסגרת הביתית: "יש רב בקרית ספר שפשוט מפנה אליי אברכים. כמעט כל שבוע מגיעים אליי אברך או שניים עם דף ועט, ואני נותן להם רשימה של תרגילים שהם יכולים לעשות בבית, כי חדר כושר לא בא בחשבון עבורם. הסוד להצליח זה פשוט התמדה".

בנוגע לבניית שגרת אימונים נכונה, ממליץ מנס להימנע מהתלהבות מוגזמת שדעוכת במהירות: "מי שבא בהתלהבות של :אני חייב ורוצה כל יום" אני אומר לו תירגע. כשאתה עובד על שריר בצורה עצימה אתה חייב לחכות לפחות 24 שעות לתת לו זמן להתאושש. כמה אנשים קונים מכשירי ריצה כי הם משוכנעים שזהו, ובסוף לא משתמשים בהם? צריך להכניס את זה להרגלים קבועים".

התזונה הנכונה ואתגר סעודות השבת

בפרק התזונה, טען מנס כי 99% מהדיאטות נכשלות בגלל איסורים חריפים, והמפתח הוא הוספת מזון בריא והורדת "זבל" סוכר, מטוגנים וקמחים לבנים. כששאלנו אותו לגבי העומס הקולינרי בסעודות השבת במגזר החרדי, השיב מנס:

"בשבת צריך פשוט בן אדם, במקום לאכול לחם לבן, לאכול לחם מחמצת מלא, טעים ובריא. חומוס ביתי שאין בו כמויות אדירות של שמן, וסלטים בריאים בלי כמויות אדירות של מיונז. יש הרבה דברים בריאים שאפשר לאכול ולשבוע, ולא כל זמן להגיד 'לא, לא, לא'".

כישלון המדינה: "לחם מלא עולה 15 שקל זה לא שפוי"

בתגובה לשאלתנו האם התזונה הלקויה במגזר נובעת מעוני ומצורך להאכיל משפחות ברוכות ילדים במוצרים זולים ומעובדים, הפנה מנס אצבע מאשימה חריפה כלפי הממשלה:

"לצערנו המדינה כשלה ובגדול בנושא הזה. כיכר לחם לבן עולה נניח 10 שקלים וכיכר לחם מלא עולה 15 שקל זה לא שפוי! כיכר לחם מלא עבר פחות עיבוד, הוא אמור לעלות יותר זול, והמדינה צריכה לסבסד את האוכל הבריא. בציבור החרדי עוסקים הרבה יותר בהישרדות היומיומית בסולם הצרכים של מאסלו, ולכן יש פחות מודעות".

טרום סכרת בגיל 30

מנגד, הוא מתאר מציאות שונה לחלוטין: "באים אליי מתאמנים בני 30-40 במצב של טרום סכרת בגלל שהם שהם אוכלים כל כך הרבה סוכר וג'אנק והעיניים והרגליים נפגעות. כושר זה

בחלקו האחרון של הריאיון, כשנשאל על התגובות לפעילות הסטודיו שלו בלב מודיעין עילית, חשף מנס כי מעבר לכושר הגופני, מדובר במענה קריטי לבריאות הנפשית והרגשית של המתאמנים – נושא שזוכה להכרה הולכת וגוברת גם בקרב הציבור החרדי.