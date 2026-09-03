שר הביטחון ישראל כ"ץ העביר הבוקר (חמישי) מסר חד משמעי לטהראן בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון. לדבריו, כל תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את מדינת ישראל מכל מגבלה קיימת ותוביל להכאה קשה בתשתיות המשטר.
"תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן", הבהיר כ"ץ בפני עובדי משרד הביטחון. "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".
שר הביטחון ציין כי משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר שישלם אם יבחר לתקוף. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר.
עם זאת, כ"ץ הזהיר מפני אפשרות של צעדי ייאוש מצד המשטר האיראני. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", הסביר השר.
ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה
שר הביטחון הדגיש כי מערכת הביטחון נערכת לכל תרחיש אפשרי. "ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות - וצה"ל מוכן לביצוע המשימה", הבהיר כ"ץ.
על פי דיווחים בזירה הבינלאומית, איראן נמצאת תחת לחץ כלכלי כבד בעקבות הסנקציות האמריקניות המחמירות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, מעבר ימי אסטרטגי חיוני לאספקת הנפט העולמית, מה שמגביר את הלחץ על טהראן.
במקביל, דיווחים מצביעים על כך שאיראן העבירה בחודשים האחרונים אזהרות חמורות לארצות הברית באמצעות ערוצים דיפלומטיים, תוך איום בתגובה רחבת היקף למהלכים צבאיים ישראליים באזור.
במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי והפוליטי על המשטר באיראן עלול אכן לדחוף את טהראן לצעדים חריפים, במיוחד בתקופת החגים הקרבה. צה"ל מגביר את הדריכות ומקיים תרגולים להיערכות מול תרחישים שונים של הסלמה.
דברי שר הביטחון מגיעים על רקע מתיחות גוברת במזרח התיכון והסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב דיווח לאחרונה על תקיפות במטרות איראניות במצר הורמוז ובאיראן עצמה.
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