שר הביטחון ישראל כ"ץ העביר הבוקר (חמישי) מסר חד משמעי לטהראן בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון. לדבריו, כל תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את מדינת ישראל מכל מגבלה קיימת ותוביל להכאה קשה בתשתיות המשטר.

"תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן", הבהיר כ"ץ בפני עובדי משרד הביטחון. "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

שר הביטחון ציין כי משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר שישלם אם יבחר לתקוף. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר.

עם זאת, כ"ץ הזהיר מפני אפשרות של צעדי ייאוש מצד המשטר האיראני. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", הסביר השר.

ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה

שר הביטחון הדגיש כי מערכת הביטחון נערכת לכל תרחיש אפשרי. "ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות - וצה"ל מוכן לביצוע המשימה", הבהיר כ"ץ.

על פי דיווחים בזירה הבינלאומית, איראן נמצאת תחת לחץ כלכלי כבד בעקבות הסנקציות האמריקניות המחמירות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, מעבר ימי אסטרטגי חיוני לאספקת הנפט העולמית, מה שמגביר את הלחץ על טהראן.