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שמח בכנסת

יכבשו את ראשות הממשלה? איזנקוט פרסם את רשימת מפלגת "ישר!" לבחירות

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה בשעה האחרונה את רשימתה לכנסת, אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן "דרך" | את הרשימה הגישו מועמדי ישר! לכנסת, מנכ״לית ״אחריי!״ לשעבר ענבר הרוש גיטי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור (פוליטי)

6תגובות
רשימת המפלגה לכנסת

אחרי "ביחד", ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה בשעה האחרונה (שני) את רשימתה לכנסת, אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן "דרך". ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצב במקום השני, אורית פרקש הכהן במקום השלישי, עדי אלטשולר במקום הרביעי, ומתן כהנא החמישי.

אחריהם, לפי הסדר: חילי טרופר, שאול מרידור, תאיר איפרגן, אושרת גני גונן, שירה שפירא, ענבר הרוש גיטי, אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקן, דבורה שריפיאן בכר, אלקס ריף, ענבר יחזקאלי, רועי פולקמן, ישראל זרי, טל אוחנה חכמון, אליסף פרץ, יפה טבג'ה, ניר חג'בי, רון ברקאי, שי פישר, ליאן פולק דוד, רועי כהן, זיו רוזן, ג'וסלין בש, אלון פוטרמן, טלי מולנר.

יו״ר המפלגה, גדי איזנקוט מסר: ״הגשנו היום רשימה מצוינת של ישראלים וישראליות שבחרו לקחת אחריות על עתידה של המדינה. אנשי ביטחון וכלכלה, חינוך וחברה, מנהלים ואנשי עשייה, שילוב של ניסיון מוכח לצד כוחות חדשים ומבטיחים - נבחרת מקצועית, ערכית וממלכתית עם מחויבות עמוקה למדינת ישראל".

אייזנקוט הוסיף: "אנחנו יוצאים מכאן לדרך לניצחון בבחירות, להחלפת ממשלת השבעה באוקטובר ולהקמת ממשלה ציונית, ממלכתית ורחבה שתחזיר את הביטחון, תוביל את ישראל לצמיחה ולשגשוג, והחשוב מכל - תאחד את עם ישראל״.
גדי איזנקוטיורם כהןבחירות 2026ישר!

6 תגובות

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6
להחליף את ממשלת ה 7.10 במי שהרס את צהל? ממש מבריק!
מישהו ששרת בצבא
5
יכבוש את הקפלניסטים!
ביתרי
4
ה' יצילנו מאסון של גנרלים ישראלים! כל גנרל שהגיע לשלטון - רבין, ברק, שרון היה אסון לעם ישראל!
נפתלי

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