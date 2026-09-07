בהלת האמבה: בעקבות מקרה של תחלואה באמבה Naegleria fowleri, ולאחר הערכת מצב מקצועית, משרד הבריאות מעדכן היום (שני) את המלצות הזהירות לציבור בעת רחצה בכינרת.

על פי הודעת משרד הבריאות, ההדבקה עלולה להתרחש רק כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף. לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה.

על כן, בעת רחצה בכינרת משרד הבריאות ממליץ:

לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף, ובמידת האפשר להשתמש באטם אף מתאים. להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים. להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ. להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים באזורים רדודים.

המחלה הנדירה: אמבה Naegleria fowleri

Naegleria fowleri היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים. במקרים נדירים היא עלולה לגרום לדלקת קשה ומהירה של המוח וקרומי המוח. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה נדירה מאוד, אך קשה ומסכנת חיים ושיעור התמותה ממנה גבוה מאוד.

ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה.