 דלג לתוכן הראשי
ונשמרתם

בהלת המחלה המסתורית: האם מסוכן להיכנס לכינרת? משרד הבריאות עושה סדר

בהלה אחזה בציבור ביממה האחרונה בעקבות הודעת משרד הבריאות לפיה יש לנקוט אמצעי זהירות בעת רחצה במי הכנרת | על פי ההודעה, "יש להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים" | היום משרד הבריאות עושה סדר בהנחיות (בארץ)

יוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כינרת
יוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כינרת (צילום: איגוד ערים כינרת)

בהלת האמבה: בעקבות מקרה של תחלואה באמבה Naegleria fowleri, ולאחר הערכת מצב מקצועית, משרד הבריאות מעדכן היום (שני) את המלצות הזהירות לציבור בעת רחצה בכינרת.

על פי הודעת משרד הבריאות, ההדבקה עלולה להתרחש רק כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף. לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה.

על כן, בעת רחצה בכינרת משרד הבריאות ממליץ:

  1. לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף, ובמידת האפשר להשתמש באטם אף מתאים.
  2. להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים.
  3. להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ.
  4. להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים באזורים רדודים.

המחלה הנדירה: אמבה Naegleria fowleri

Naegleria fowleri היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים. במקרים נדירים היא עלולה לגרום לדלקת קשה ומהירה של המוח וקרומי המוח. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה נדירה מאוד, אך קשה ומסכנת חיים ושיעור התמותה ממנה גבוה מאוד.

ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה.
משרד הבריאותכינרתאמבה אוכלת מוח

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר