בהלה אחזה בציבור ביממה האחרונה בעקבות הודעת משרד הבריאות לפיה יש לנקוט אמצעי זהירות בעת רחצה במי הכנרת | על פי ההודעה, "יש להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים" | היום משרד הבריאות עושה סדר בהנחיות (בארץ)
כארבעים מתרחצים ששהו בפארק המים בחוף גיא בכנרת, פונו הלילה למיון בבתי חולים בצפון מחשש שנדבקו בדלקת המוחית "אמבה אוכלת מוח". לאחר בדיקה במיון 36 שוחררו הביתה וארבעה ילדים אושפזו להמשך בדיקות והשגחה | לפני כשלושה שבועות נפטר בן 26, ימים ספורים לאחר שאובחן כי נדבק ב"אמבה אוכלת מוח", אתמול דווח על ילד במצב קשה (בריאות)
משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 10 לקה בדלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים זיו. הבוקר נשלחה דגימה למעבדות על מנת לבדוק את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה | לפני כשלושה שבועות נפטר בן 26, ימים ספורים לאחר שאובחן כי נדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (בריאות)