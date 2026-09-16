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במעמקי האדמה

3 חודשים של מארב: פרטים מדהימים על השמדת הנכס הקריטי של חיזבאללה

במשך שלושה חודשים פעלו לוחמי מגלן ויהל״ם בתנאים קשים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, איתרו תשתיות תת־קרקעיות של חיזבאללה והשמידו אותן רגע לפני החג | כל הפרטים על המבצע הדרמטי (בארץ)

תיעוד מהפעילות להשמדת המנהרות
תיעוד מהפעילות להשמדת המנהרות (צילום: צה"ל)

לוחמי יחידות מגלן ויהל״ם השלימו מבצע ממושך ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, שבמהלכו פעלו במשך כשלושה חודשים לאיתור והשמדת תשתיות של . במהלך המבצע נחשף מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר של ארגון הטרור.

הכוחות התמודדו עם שטח הררי ומורכב, סבך ובולדרים, לצד פעילות של מחבלים, רחפנים וירי לעברם. הלוחמים ביצעו מארבים ממושכים, תנועות חשאיות ואיסוף מודיעין, עד שגיבשו תמונה של התשתית התת-קרקעית באזור.

במהלך הפעילות נחשפו תוואים תת-קרקעיים באורך של קילומטרים, שכללו חמ״לים, אמצעי קשר ומודיעין, מערכות אוורור, מטבחונים וחדרים רפואיים. לפי המפקדים, חלק מהתשתיות נבנו במשך תקופה ארוכה ונועדו לאפשר לחיזבאללה לפעול ולפקד מהאזור.

פיצוץ המיוחס לעלי טהאר
פיצוץ המיוחס לעלי טהאר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הכוחות הפעילו שילוב של מודיעין ופעילות קרקעית כדי להוציא את המחבלים מהמנהרות. במהלך המבצע נהרג רס״ל ניר בן ארי ז״ל ונפצעו לוחמים נוספים.

לאחר חודשים של פעילות, הושמדו התשתיות המרכזיות ברכס בפיצוץ מתוכנן, סמוך לערב ראש השנה. מפקדי היחידות אמרו כי השלמת המשימה הייתה תוצאה של פעילות ממושכת, התמדה ושיתוף פעולה בין הכוחות.
צה"לחיזבאללהלבנוןמודיעיןצפון
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