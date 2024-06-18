בהיכל בית מדרשו "תורת חכם" בירושלים, ערך אמש המשפיע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בשעות המאוחרות של הלילה באווירת רעוא דרעווין ודבקות עילאית, כשקהל המשתתפים מאזין בצמא למאמרי הקודש בענייני כוונות היום וסוד האילן העליון, תוך שירת ניגוני דבקות וכיסופים שנמשכו שעות ארוכות (חסידים)
תיעוד ממעמד 'נעילת החג' בהיכלו של המקובל הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן ראש ישיבת 'תורת חכם' ללימוד קבלה | במראות הוד נראים פרחי החסידים מסובים על שולחנו של המקובל אשר דרוש דרש לפניהם דברי פניני חסידות מטובל בענייני קבלה צרופה בדרך תורת הנגלה, גג על גג (חסידים)