נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא הלילה (בין רביעי לחמישי) כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן "משתוקקת" להגיע להסכם עם וושינגטון.

"אני מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה. איראן רוצה מאוד להגיע לעסקה", אמר טראמפ בשיחה עם כתבי הבית הלבן.

כאשר נשאל האם שמע לאחרונה מבכירים איראנים והאם המגעים התנהלו באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב הנשיא: "לא, באופן ישיר".

במקביל לדברי טראמפ, דווח כי הנשיא צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בשבוע הבא. על פי הדיווח ב'חדשות 12', הפגישה תתמקד בדיון על הצעדים הבאים במלחמה עם איראן.

מקור שמעורה בפרטים מסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין גם כן להיפגש עם הנשיא טראמפ, אבל בשלב זה לא נקבעה פגישה.

כזכור, גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע.

בתוך כך, ממשל טראמפ נערך לאשר לישראל עסקת נשק בהיקף של 2.8 מיליארד דולר, הכוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים. על פי דיווח ב"וושינגטון פוסט", מדובר בעסקה הבודדת הגדולה ביותר של חימוש מסוג זה לישראל בשנים האחרונות.