אבל כבד ירד הבוקר על העיר נתניה עם הגעת הבשורה המרה והמזעזעת על הירצחו בדם קר של המקובל הצדיק, הגאון רבי עמוס גואטה זצ"ל, אשר נקטף באכזריות נוראה על ידי בן עוולה בשעה שהתכונן בסילודין לעבודת הבורא בבית מדרשו.

מדוור בנתניה לאחד מגדולי המקובלים ומקרבי הרחוקים

מסכת חייו של הגר"ע גואטה הי"ד היא סיפור מופלא של עליה רוחנית, מסירות נפש לתורה וקירוב לבבות.

המנוח נולד בלוב ביום י"ט באדר ב' תשי"א. עם עלות משפחתו לארץ הקודש, קבעו את מושבם בתחילה ב'שיכון סלע' בנתניה (כיום שכונת נאות הרצל). בהמשך התגורר ב'שיכון ותיקים' (נאות גנים), ולבסוף קבע את משכנו הקבוע והנוכחי באזור רחוב איינשטיין, בסמוך ונראה לבית מדרשו המפורסם, שהפך לתל תלפיות.

בצעירותו עבד לפרנסתו כדוור במשרד הדואר, ובמקביל למד לימודי רפואה במשך כארבע שנים. אולם, אש קודש שבערה בקרבו וצימאון כביר לרוחניות ולתורת אמת, הביאו אותו לקבל החלטה אמיצה: הוא עזב את לימודי החול לחלוטין, והשליך את כל יהבו בין כותלי בית המדרש כדי להתמסר לעבודת ה'.

הוא החל ללמוד בשקידה עצומה בכולל "אור התורה" בנתניה, שם זכה ליצוק מים וללמוד מפי רבותיו, ובראשם הגאון רבי שמעון גבאי. שקידתו המופלגת לא ידעה שובע; במשך כמה שנים נסע מדי יום ביומו למושב פורת, שם למד בחברותא שעות ארוכות עם הגאון הצדיק רבי אברהם מרדכי יצחקי, "הרב מפורת", ושם קנה את ידיעותיו העמוקות ברזי התורה ובנגלה.

במשך השנים הקים הרב את ישיבתו המפורסמת, שנקראה על שמו של המקובל האלוקי רבי יצחק חי טייב זצ"ל. בישיבה זו הסתופפו יחדיו בחורים ואברכים שונים, אשר חולקו לקבוצות לימוד מגוונות: חלקם העמיקו בלימודי הלכה למעשה, וחלקם למדו על פי סדר ייחודי שקבע להם הרב, כגון עיון מעמיק בנושאי פרשת השבוע ומוסר. הרב נודע בקשרו הקרוב, החם וההדוק עם חבר בית הדין הגדול, הגאון רבי ציון בוארון.

שמו של הרב יצא למרחוק כמי שבכל ימי חייו קירב אלפי יהודים לאביהם שבשמים. בנועם אמרותיו, במתק שפתיו ובשיעוריו המרתקים והעמוקים, הצליח לגעת בלבבות הכי רחוקים ולהשיבם אל כור מחצבתם. המונים מכל גווני הקשת מצאו מחסה בצלו, נהנו ממנו עצה ותושיה, וראו בו אב רוחני ומדריך לחיים.

בתקופת התפרצות נגיף הקורונה בארץ, הפצירו בו בני משפחתו לעבור באופן זמני לעיר טבריה, וזאת משום שעל פי השקפתו הטהורה, לא היה שייך לבטל תורה ותפילה, ובבית מדרשו המשיכו בלימודים ובמניינים כרגיל גם בימי הסגר המהודקים. הרב עבר להתגורר זמנית בחוף איריס בטבריה יחד עם כעשרה מתלמידיו הקרובים, ושם, מול הכנרת, המשיכו ברציפות התורה, בתפילות ובהתעלות.

הרב השאיר אחריו משפחה מפוארת, שני בנים ושתי בנות הממשיכים בדרכו. בנו הגדול, רבי משה, שימש לאורך השנים כיד ימינו וכעוזרו הנאמן בכל מפעלי התורה והחסד.

מכריו של הרב מספרים על כוח האמונה העצום שלו, שנבחן בייסורים קשים: בנו הקטן נהרג באורח טרגי בתאונת דרכים קשה, זמן קצר בלבד לאחר שחגג את בר המצווה שלו. הרב קיבל את הדין באהבה ובדמימה, והמשיך ביתר שאת וביתר עוז להרביץ תורה ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים.

הבוקר, כאמור, נגדע פתיל חייו של האי צדיק וקדוש באכזריות בלתי נתפסת. עיריית נתוניה, עולם התורה ואלפי התלמידים המומים ומסרבים לעכל את גודל השבר והאבידה העצומה לדור כולו.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'