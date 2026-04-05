לאחר יממה של הלם כבד עם פטירתו הפתאומית של החתן בנימין ידידיה שטרית ז"ל, בן 22 בלבד, הושלמו ההערכות להבאת ארונו לקבורה בארץ הקודש.
במהלך היממה האחרונה, ובפעילות נמרצת של עסקני הקהילה היהודית בצרפת יחד עם גורמים בארץ, הוסדרו האישורים הנדרשים להטסת הארון מצרפת לישראל. הארון צפוי לנחות במהלך הלילה, וממנו ימשיך לירושלים עיה"ק.
כזכור, המנוח ז"ל, מבחירי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה, נישא רק לפני שבועות ספורים. במהלך שהותו בצרפת השיב נשמתתו הזכה לבוראו למגינת לב כולם, בקיצור ימים ושנים כשהוא משאיר אחריו אלמנה צעירה, משפחה וחברים המומים ומיוסרים.
מסע הלוויה יתקיים מחר, יום שני, ה' דחוה"מ פסח, בשעה 11:00 בבוקר בבית העלמין גבעת שאול בירושלים. (נקודת המפגש בחניון הראשי - רחבה).
בני משפחתו וחבריו לישיבת "אור ישראל", הממאנים להאמין לבשורה המרה, צפויים להגיע בהמוניהם כדי לחלוק כבוד אחרון לחברם האהוב שנקטף בדמי ימיו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
