כיכר השבת
דרכו האחרונה

ארונו בא; מסע הלוויית החתן בנימין ידידיה סטרית ז"ל - מחר בירושלים

לאחר מאמצים כבירים של עסקנים, ארונו של החתן הצעיר הר"ר בנימין ידידיה סטרית ז"ל, שנפטר בצרפת ינחת הלילה בישראל • מסע הלוויה יצא מחר, יום שני ה' דחוה"מ, מגבעת שאול בירושלים • חבריו לישיבה ילוו אותו בדרכו האחרונה שבועות ספורים אחרי החתונה (דיין האמת)

5תגובות
בנימין ידידיה סטרית ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

לאחר יממה של הלם כבד עם פטירתו הפתאומית של החתן בנימין ידידיה שטרית ז"ל, בן 22 בלבד, הושלמו ההערכות להבאת ארונו לקבורה בארץ הקודש.

במהלך היממה האחרונה, ובפעילות נמרצת של עסקני הקהילה היהודית בצרפת יחד עם גורמים בארץ, הוסדרו האישורים הנדרשים להטסת הארון מצרפת לישראל. הארון צפוי לנחות במהלך הלילה, וממנו ימשיך לירושלים עיה"ק.

כזכור, המנוח ז"ל, מבחירי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה, נישא רק לפני שבועות ספורים. במהלך שהותו בצרפת השיב נשמתתו הזכה לבוראו למגינת לב כולם, בקיצור ימים ושנים כשהוא משאיר אחריו אלמנה צעירה, משפחה וחברים המומים ומיוסרים.

מסע הלוויה יתקיים מחר, יום שני, ה' דחוה"מ פסח, בשעה 11:00 בבוקר בבית העלמין גבעת שאול בירושלים. (נקודת המפגש בחניון הראשי - רחבה).

בני משפחתו וחבריו לישיבת "אור ישראל", הממאנים להאמין לבשורה המרה, צפויים להגיע בהמוניהם כדי לחלוק כבוד אחרון לחברם האהוב שנקטף בדמי ימיו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
חבל על דאבדין
חבר טוב
ממה נפטר?
מאיה
3
מה קרה? למה מימה?
ניסים
2
למביא הידיעה ולמערכת: זה כבר ידיעה שנייה היום עם שגיאה מאותו סוג - מחר זה ד׳ דחוה״מ, לא ה׳ דחוה״מ! בהודעה הקודמת כתבתם שהיום זה ד׳ דחוה״מ, כשהיום זה ג׳ דחוה״מ. יום טוב אינו ״חול המועד״ ולכן לא מכניסים אותו לספירת ימי חוה״מ.
עש
1
מסכן יש לו כבר אח שנפטר לפני כמה שנים
שמעון

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר