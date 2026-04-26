לא יאומן: זה מה שעשה תושב עלי בתוך מקוואות ברחבי ירושלים

מקווה טהרה. אילוסטרציה

משטרת ירושלים עצרה אתמול (שבת) חשוד, תושב היישוב עלי כבן 45, בחשד שביצע סדרה של מעשי פריצה וגניבה ממקוואות ברחבי הבירה.

המעצר הגיע לאחר פעילות חקירה מאומצת שניהלו שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים, בעקבות הצטברות של תלונות ודיווחים על היעלמות כספים מקופות צדקה ומכשירי תשלום אוטומטיים המוצבים במקוואות הטהרה בעיר. על פי החשד, האיש נהג לפקוד את המקוואות ובמקום לטבול או להשתמש בשירותי המקום, ניצל את השהות בהם כדי לפרוץ את קופות הצדקה ולקחת את הכספים שנאספו בהן לצרכיו האישיים. מדובר בתופעה המעוררת זעם רב בקרב הציבור החרדי והדתי, שכן הגנבות מתבצעות במקומות הקדושים והרגישים ביותר, תוך פגיעה בכספי הקדש וצדקה המיועדים בדרך כלל לתחזוקת המקומות או לסיוע לנזקקים.

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

במשטרה מציינים כי חקירת האירועים החלה מיד עם קבלת הדיווחים הראשונים, תוך שימוש באמצעים גלויים וסמויים שהובילו לבסוף לזיהויו של החשוד ולאיתורו. המעצר התבצע אמש, והחשוד הובא לחקירה בתחנה כדי לבדוק האם הוא מעורב במקרי פריצה נוספים שאירעו בתקופה האחרונה בנסיבות דומות.

הבוקר הובא החשוד לבית משפט השלום בירושלים, שם הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה. נציגי המשטרה הדגישו בדיון את החומרה שבפגיעה במוסדות ציבור ודת, וציינו כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש הפוגעים בתחושת הביטחון של הציבור וברכושו.

במקביל, גורמי אכיפה קוראים למנהלי המקוואות והגבאים להגביר את הערנות ולדווח על כל אדם המעורר חשד, כדי למנוע הישנות של מקרים מעין אלו.