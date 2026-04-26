כמה רוע: ההפתעה של האורחת לאישה שנתנה לה מים בביתה בדרום

קשישה כבת 77 פתחה בטוב ליבה את דלת ביתה לאישה שביקשה עזרה. הפעולה הכל כך האנושית הפכה תוך דקות לסיוט אלים - האישה נשדדה באכזריות. הפרטים המלאים פורסמו היום (ראשון) בידי המשטרה, שעצרה את החשודה.

האירוע החמור התרחש בערב יום חמישי האחרון, כאשר החשודה דפקה על דלת מגורים בעיר קרית גת. בעלת הבית, ילידת 1949, הכניסה אותה פנימה ואף מזגה לה כוס מים כדי להשיב את נפשה, אלא שאז החשודה התנפלה עליה, משכה בכוח את שרשרת הזהב מצווארה ונמלטה מהמקום לאחר מאבק פיזי, כשהיא מותירה את הקשישה חבולה ונסערת.

מיד עם קבלת הדיווח על השוד, הגיעו שוטרים לזירה והחלו בפעולות חקירה דחופות. המצוד המהיר נשא פרי בתוך זמן קצר, כאשר זהותה של החשודה התבררה לבלשי התחנה.

היא אותרה, נעצרה והובאה לחקירה, ובהמשך הובאה בפני שופט שהחליט להאריך את מעצרה.

במשטרה מציינים כי המהירות שבה פוענח המקרה מעידה על החשיבות העליונה שרואים בארגון בטיפול בעבירות אלימות נגד חסרי ישע ובפגיעה בביטחון האישי בתוך הבית פנימה.

מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, שיבח את עבודת השוטרים וציין כי התחנה הפעילה את כלל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגיע לחשודה בזמן קצר. הוא הדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני רכוש ואלימות, במטרה להבטיח את שלומם של תושבי העיר. החקירה נמשכת במטרה לגבש תשתית ראייתית שתביא למיצוי הדין עם החשודה בגין מעשי השוד והתקיפה.

"שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות מיד עם קבלת הדיווח, תוך הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשותם, והובילו למעצר החשודה בזמן קצר. נמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ואלימות ולשמור על ביטחון תושבי העיר", הוא אמר.