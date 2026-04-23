עולה על אי תנועה ובורח לשיחים: כך הסתיים מרדף דרמטי בצפון | צפו

מרדף משטרתי במגדל העמק הסתיים במעצר צעיר בן 22 שניסה להימלט מלוחמי מג"ב | הצעיר נסע נגד כיוון התנועה והתנגש בכיכר בכפר זרזיר (בארץ)

תיעוד המרדף

מרדף משטרתי שהתנהל בגזרת מגדל העמק הסתיים במעצרו של צעיר בן 22, לאחר שניסה להימלט מלוחמי מג״ב בזמן שביצע עבירת תנועה מסוכנת.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה שגרתית של החטיבה לביטחון פנים של משמר הגבול, שהתמקדה בעבירות של כלי רכב דו גלגליים. במהלך הסיור הבחינו הלוחמים ברוכב אופנוע שטח שנוסע נגד כיוון התנועה - צעד שמסכן באופן ממשי נהגים והולכי רגל.

הכוח ביצע פניית פרסה והחל לרדוף אחר הרוכב, שניסה להימלט מהמקום ולא נענה לקריאות לעצור. המרדף נמשך עד לכניסתו של החשוד לכפר זרזיר, שם איבד שליטה על האופנוע, התנגש בכיכר ונעצר על ידי הכוחות.

הצעיר, תושב המועצה המקומית כעביה, נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת משטרת מגדל העמק. ב בוחנים את נסיבות האירוע ואת העבירות המיוחסות לו.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

