צפו: דגלי פלסטין הוסרו בפשיטה משטרתית חריגה על מאה שערים

כוחות משטרה, לוחמי מג״ב, יחידות יס״מ ירושלים וגורמי עיריית ירושלים ביצעו במהלך השעות האחרונות פעילות ממוקדת בשכונת מאה שערים.

במסגרת הפעילות נכנסו הכוחות לשכונה והחלו בהסרת סמלים וכתובות שנמצאו על קירות ומבנים, בהם דגלי אש״ף וכתובות גרפיטי שכללו ביטויים קשים, ביניהם גם "מוות לציונים".

עם סיום הפעילות ויציאת הכוחות מהשכונה, החלו להתפתח הפרות סדר נקודתיות שכללו השלכת אבנים וחפצים לעבר השוטרים שפעלו במקום.

הכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות ולשמירה על הסדר, ובמשטרה נמסר כי לא היו נפגעים בקרב השוטרים ולא נגרם נזק במהלך האירועים.

במשטרה ציינו כי פעילות מסוג זה תימשך גם בעתיד, כחלק ממדיניות האכיפה נגד תכני הסתה והפרות סדר במרחב הציבורי, תוך דגש על שמירה על ביטחון התושבים ועל הסדר הציבורי בעיר ירושלים.