כיכר השבת
"מוות לציונים"

צפו: דגלי פלסטין הוסרו בפשיטה משטרתית חריגה על מאה שערים

כוחות משטרה ומג"ב פעלו במאה שערים להסרת דגלי פלסטין וכתובות גרפיטי | בסיום הפעילות פרצו הפרות סדר והשלכת אבנים לעבר השוטרים (בארץ)

ממהלך הפשיטה במאה שערים
ממהלך הפשיטה במאה שערים (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות משטרה, לוחמי מג״ב, יחידות יס״מ ירושלים וגורמי עיריית ירושלים ביצעו במהלך השעות האחרונות פעילות ממוקדת בשכונת מאה שערים.

במסגרת הפעילות נכנסו הכוחות לשכונה והחלו בהסרת סמלים וכתובות שנמצאו על קירות ומבנים, בהם דגלי אש״ף וכתובות גרפיטי שכללו ביטויים קשים, ביניהם גם "מוות לציונים".

עם סיום הפעילות ויציאת הכוחות מהשכונה, החלו להתפתח הפרות סדר נקודתיות שכללו השלכת אבנים וחפצים לעבר ה שפעלו במקום.

הכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות ולשמירה על הסדר, ובמשטרה נמסר כי לא היו נפגעים בקרב השוטרים ולא נגרם נזק במהלך האירועים.

במשטרה ציינו כי פעילות מסוג זה תימשך גם בעתיד, כחלק ממדיניות האכיפה נגד תכני הסתה והפרות סדר במרחב הציבורי, תוך דגש על שמירה על ביטחון התושבים ועל הסדר הציבורי בעיר .

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר