הניח דף במשרדה של סגנית המנהלת: ״הרגתי חתול, הנה הרגל שלו באהבה״

כתב אישום הוגש נגד קטין בן 15 שנעצר בחשד להתעללות אכזרית בחתול בראש העין. המקרה נחשף לאחר שהחשוד הניח במשרד סגנית מנהלת בית ספר דף עם הכיתוב "הרגתי חתול, הנה הרגל שלו", אליו הוצמדו רגל כרותה וסמל צלב קרס | המשטרה הפעילה אמצעים טכנולוגיים לאיתורו, ומעצרו הוארך לצורך אבחון רפואי

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד קטין בן 15, תושב השרון, בחשד למעשה התעללות קשה ואכזרי בבעל חיים בראש העין.

המקרה נחשף לאחר שבמשרדה של סגנית מנהלת חטיבת ביניים בעיר התגלה דף ועליו כיתוב: "הרגתי חתול, הנה הרגל שלו באהבה". לצד הכיתוב, נמצא על הדף סימון של צלב קרס ורגל כרותה של חתול שהוצמדה אליו.

גורמי החינוך המזועזעים מיהרו לדווח על האירוע ל, שפתחה בחקירה מאומצת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי להתחקות אחר זהות המניח.

עם התקדמות החקירה, שבוצעה על ידי שוטרי תחנת ראש העין, אותר הקטין ונעצר לפני כשבוע. במהלך ימי המעצר הוארך מעצרו מעת לעת בבית המשפט, כאשר במקביל התבקשו גורמי מקצוע רפואיים לבצע אבחון לנער כדי לעמוד על מצבו.

הגשת כתב האישום מסכמת את שלב החקירה המשטרתי, במסגרתו גובשו ראיות הקושרות את החשוד למעשה. במשטרה מדגישים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה בחסרי ישע, ובכלל זה התעללות בבעלי חיים, וכי יפעלו באפס סובלנות למיצוי הדין עם המעורבים במעשים כאלו.

התעללות בבעלי חיים נחשבת לעבירה פלילית חמורה בישראל, תחת חוק צער בעלי חיים, כאשר בתי המשפט נוטים בשנים האחרונות להחמיר בענישה במקרים של אכזריות מופגנת. מעבר להיבט הפלילי, מקרים הכוללים סממנים כמו אלו שנמצאו במכתב מעוררים דאגה רבה בקרב גורמי המקצוע והרווחה, המנסים לאתר סימנים מקדימים להתנהגות אלימה בקרב בני נוער. כעת, עם הגשת כתב האישום על ידי הפרקליטות, יתנהל ההליך המשפטי בבית המשפט לנוער, שם ייבחן עומק המעורבות של הקטין באירוע המזעזע.

מסכנים איזה דור, ההורים בעבודה או במסכים והילדים מסתובבים או במסכים. מה חשבו שיצא….
אין רישיון להיות הורים. עצוב מאוד…

