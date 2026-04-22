משטרת מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עצרו היום (רביעי) בשעות הצהרים תושב מזרח ירושלים כבן 42, בחשד כי התכוון לבצע פיגוע טרור לכאורה.

המעצר בוצע לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על פוסט שפרסם החשוד ברשת החברתית, אשר תוכנו עורר את חשדם של גורמי הביטחון בנוגע לכוונותיו.

עם קבלת הדיווח, החלו השוטרים בביצוע פעולות תחקור טכנולוגיות מהירות במקביל לסריקות נרחבות בשטח, במטרה לאתר אותו בהקדם האפשרי.

במסגרת הסריקות, אותר רכבו של החשוד במזרח ירושלים ובו שהה יחד עם אשתו. השוטרים ביצעו חיפוש בתוך הרכב, ובמהלכו אותרו סכין וכלי תקיפה נוספים.

בעקבות הממצאים והפרסום המוקדם ברשת, החשוד ואשתו נעצרו והועברו להמשך חקירה במפלג תפקידים מיוחדים ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, שם נבדקת כעת מהות הכלים שנמצאו והקשר שלהם לדברים שכתב החשוד ברשת.

הפעילות המשטרתית המוגברת מתקיימת בצל חגיגות יום העצמאות, כאשר אלפי שוטרים ולוחמים פרוסים ברחבי הבירה, בפארקים ובמוקדי הבילוי המרכזיים כדי לשמור על הסדר הציבורי וביטחון החוגגים.