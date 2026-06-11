כיכר השבת
סיוע באיתור נעדר

מתגוררים בירושלים או ברמת גן? אולי ראיתם את יחיאל בן 14?

בחור חרדי צעיר בן 14 מרמת גן נעדר • על פי הודעת המשטרה, מרכז חייו בירושלים • כעת המשטרה פונה לציבור בבקשת סיוע דחופה לסייע באיתור הנער הצעיר (חדשות חרדים)

הנעדר מרמת גן (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל פנתה היום (חמישי) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר מרמת גן. מדובר ביחיאל מיכאל חיים, בן 14, תושב העיר, כאשר מרכז חייו ב.

גורמי המשטרה פועלים בשעות האחרונות לאיתורו ופונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמצי החיפוש.

על פי הפרסום של דוברות המשטרה, הנעדר הוגדר כגובה 1.65 מטר, בעל גוון עור כהה ושיער שחור עם פאות.

הוא חובש כיפה, אך תיאור הלבוש שלו אינו ידוע בשלב זה. המשטרה מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר ולהחזרתו הביתה בשלום.

כידוע, בישראל נרשמים מדי שנה מאות מקרים של נעדרים, כאשר חלקם מסתיימים באיתור מהיר ואחרים מצריכים מאמצי חיפוש ממושכים. רק לפני מספר חודשים אושר בכנסת חוק סיוע למשפחות נעדרים, שמטרתו לקדם מתן סיוע לבני משפחות של נעדרים ולהתוות שיתוף פעולה בין רשויות המדינה.

במהלך הדיון בכנסת נחשף כי כ-600 אזרחים נעדרים בישראל מאז קום המדינה. גיטי קליינרמן, אמו של מוישי קליינרמן שנעדר כבר כארבע שנים, ציינה באותו דיון כי "ההרגשה הכי איומה שעם כל הטכנולוגיות המתקדמות הבן שלי נעדר ולא יודעים איפה הוא ומי שסייע לנו הם אזרחים ולא המדינה".

בשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של נעדרים בקרב הציבור החרדי. רק לפני מספר ימים אותרה רחל מנדלוביץ' בת 70 מבני ברק שיצאה מביתה ונעלמה, ולפני כשבועיים נמשכו חיפושים אחר ילד בן 12 מבית שמש שנעלם בשעות הלילה.

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע דבר אודות מקום הימצאו של יחיאל מיכאל חיים לפנות בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל. הציבור מתבקש להישאר ערני ולדווח על כל מידע רלוונטי לרשויות.

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