עוכב לחקירה בגלל כיפה שלבש בבית קפה, וקיבל אותה בחזרה חתוכה

אירוע חריג במודיעין עורר סערה, לאחר שתושב העיר עוכב לחקירה בתחנת המשטרה המקומית בנסיבות הקשורות לפריט הלבוש האישי שלו.

לפי הדיווח היום (חמישי) ב-N12, ד"ר אלכס סינקלר, תושב העיר המקפיד על חבישת כיפה, מצא את עצמו בלב דין ודברים מול שוטרים בשל העיצוב הייחודי של הכיפה שחבש, עליה הופיעו דמויות של דגלי ישראל ודגלי פלסטין זה לצד זה.

השתלשלות האירועים החלה לדברי סינקלר כאשר ישב בבית קפה סמוך לביתו. במהלך שהותו במקום, פנה אליו אדם שזיהה את הסמלים על כיפתו והביע מחאה על כך, תוך שהוא מצהיר בפניו כי בכוונתו להזמין את המשטרה למקום.

כעבור זמן קצר אכן הגיעו שוטרים לבית הקפה, ועל פי עדותו של סינקלר, אחת השוטרות הבהירה לו כי חבישת הכיפה המדוברת מהווה לכאורה עבירה על החוק, וכי עליו להתלוות אליהם לתחנה לצורך בירור ועיכוב.

במהלך החקירה בתחנת המשטרה, ניסו החוקרים לדבריו, בשיחה עם N12, להגיע להבנות עמו בנוגע להחרמת הפריט. לטענת סינקלר, נאמר לו כי יוכל להשתחרר לביתו במידה ויסכים להותיר את הכיפה בידי המשטרה כראיה או כחפץ אסור. סינקלר, שהסביר כי מדובר בפריט שהוא נוהג לחבוש מזה שנים וכי יש לו ערך אישי עבורו, סירב לבקשה. לטענתו, לאחר שסירב למסור את הכיפה מרצונו, נטלה השוטרת את הפריט ולאחר מכן השיבה לו אותו כשהוא גזור, כאשר דגל הפלסטיני שהיה רקום עליו הוסר פיזית.

סינקלר תיאר את התחושות הקשות שליוו אותו במהלך האירוע, וציין כי בתחילה סבר שמדובר במתיחה או באי הבנה קיצונית, שכן לא הבין איזה חוק אוסר על הצגת דגלים בצורה כזו על גבי תשמיש קדושה או פריט לבוש. הוא ציין כי האירוע פגע בתחושת הביטחון האישי שלו מול גורמי אכיפת החוק האמורים להגן על האזרח.

במשטרה מבהירים: בניגוד לפרסומים שונים, האדם שעוכב לתחנת המשטרה לא נחקר ולא נעצר. בתאריך 20.4.26, לאחר שהתקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אדם שישב בבית עסק בעיר כשהוא חובש כיפה ועליה דגל פלסטין, הגיעו שוטרי תחנת מודיעין למקום בתוך זמן קצר לצורך בירור וטיפול בדיווח. במהלך הטיפול עוכב האיש לתחנת המשטרה, ולאחר בירור שוחרר לדרכו. מאחר והוגשה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים, לא נוכל לפרט מעבר לכך בשלב זה.