אומץ או טיפשות? שוטר תועד כשהוא נאבק בתנין עצבני | צפו

משטרת וסט פאלם ביץ’ בפלורידה פרסמה תיעוד חריג שבו נראים שוטרים מתמודדים מקרוב עם תנין שנמצא בחניון ריק.

בסרטון, שפורסם בעמוד הפייסבוק של המחלקה, נראה שוטר מתקרב לתנין ומקיש קלות על חוטמו עד שהוא מצליח לאחוז בלסתותיו ולסגור אותן בידיו.

בהמשך מצטרף שוטר נוסף, שמסייע לקשור את פיו של הזוחל באמצעות סרט הדבקה, כדי לאפשר את העברתו בצורה בטוחה יותר.

בפוסט שפרסמה המשטרה נכתב: “עוד יום רגיל בסיור… עד שהוא כבר לא כזה. מקריאות בשכונות ועד עמידה פנים מול פנים עם תנין, השוטרים שלנו אף פעם לא יודעים למה לצפות. עבודת משטרה מגוונת פירושה להיות מוכנים לכל דבר, גם כשיש לו קשקשים וגישה לא פשוטה”.