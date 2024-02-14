גבר נלכד הפוך במיכל אשפה ציבורי בגוואדלחרה שבמקסיקו לאחר שניסה לשלוף חפץ | עדי ראייה במקום דיווחו כי בתחילה חשבו שמדובר במתיחה או במעשה קונדס, אך במהרה התברר כי מדובר באירוע חירום של ממש | כך הוא חולץ (בעולם, מעניין)
האירוע הקשה בו האישה מירל דז'לובסקי נמחצה אל הקיר עם פח אשפה שדורדר במחאת הקיצוניים ברחוב יחזקאל בירושלים, הסתיים בתוך דקות ספורות | בשעה 22:30 הפח דורדר ומחץ את האישה, בשעה 22:36 כבר החלו בפינויה לבית החולים ורק בשעה 22:37 הגיעה למקום הניידת הראשונה • צפו בתיעוד הבלעדי (חרדים)
הידעתם? יש דרך הרבה יותר הגיונית להשתמש בשקיות זבל. הנה טריק חכם שיפחית בחצי את הרגשות השליליים שמציפים אותנו מול פח אשפה שעולה על גדותיו, עם דגש על "חצי", כי פח גדוש לעולם יהיה עניין לא כיפי במיוחד (בית, סטייל)
מהומה הבוקר (שני) ברחוב יואל בבני-ברק: צוות עובדי הריסה של מנהל התברואה של העירייה, בליווי פקחי השיטור העירוני ושוטרי יס"מ, הגיע לבצע עבודות חפירה באיזור - אלא שהדבר גרם לכעס בקרב מתפללי בית-הכנסת הליטאי, 'נאות יוסף', הנמצא בסמיכות. לטענתם, העירייה ביקשה לנקום