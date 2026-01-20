כיכר השבת
חשבו שזה מתיחה: שתי רגליים בלטו מתוך פח האשפה הצר ברחוב

גבר נלכד הפוך במיכל אשפה ציבורי בגוואדלחרה שבמקסיקו לאחר שניסה לשלוף חפץ | עדי ראייה במקום דיווחו כי בתחילה חשבו שמדובר במתיחה או במעשה קונדס, אך במהרה התברר כי מדובר באירוע חירום של ממש | כך הוא חולץ (בעולם, מעניין)

(צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע חריג ומשעשע למחצה התרחש בימים האחרונים בעיר גוואדלחרה שבמדינת חאליסקו במקסיקו, כאשר גבר נלכד בצורה מביכה ומסוכנת בתוך מיכל אשפה ציבורי.

מדובר במיכל ייעודי בעל מנגנון פנימי שנועד למנוע ונדליזם, גניבות ושימוש לא חוקי. לפי הדיווחים, האיש ניסה לשלוף חפץ שאותו השליך בטעות לפח, אך במהלך הניסיון להיכנס פנימה דרך הפתח העליון, איבד שליטה ונתקע כשהוא תלוי הפוך, ראשו וגופו בתוך המיכל ורגליו בולטות החוצה לעיני העוברים והשבים.

המיכל, שעשוי מתכת כבדה ומעוגן לקרקע, כולל מנגנון פנימי צר שמאפשר הכנסת פסולת אך מקשה מאוד על הוצאתה או על תנועה חופשית בתוכו. מנגנון זה הוא שגרם לכך שהאיש לא הצליח להיחלץ בכוחות עצמו, ונלכד במצב מסוכן כשהוא חסר אונים.

עדי ראייה במקום דיווחו כי בתחילה חשבו שמדובר במתיחה או במעשה קונדס, אך במהרה התברר כי מדובר באירוע חירום של ממש.

כוחות כיבוי והצלה הוזעקו לזירה לאחר דיווחים של תושבים מודאגים. עם הגעתם למקום, הבחינו הכבאים בגבר כשהוא תקוע הפוך בתוך המיכל, והחלו מיד בפעולות חילוץ זהירות.

בשל מבנה המיכל והעיגון שלו לקרקע, נדרשו הכוחות להשתמש בציוד הידראולי כבד כדי להרים ולפרק חלקים ממסגרת המתכת, תוך הקפדה על בטיחות האיש ומניעת פגיעה נוספת.

רגעי החילוץ (צילום: לפי סעיף 27א)

לאחר מאמץ שנמשך זמן מה, הצליחו הכבאים לשחרר את הגבר ולהוציאו מהמיכל בשלום. להפתעת הנוכחים, ולאחר בדיקה ראשונית במקום, התברר כי הוא לא סבל מפציעות חמורות.

האיש הצליח לעמוד על רגליו וללכת בכוחות עצמו, ונזקק לכל היותר לטיפול רפואי קל. תיעוד החילוץ, שכלל תמונות וסרטונים של רגליו המבצבצות מהמיכל ושל פעולת הכבאים, הופץ במהירות ברשתות החברתיות והפך לוויראלי.

בעקבות האירוע פרסמו הרשויות המקומיות ואנשי החירום אזהרה לציבור, והדגישו כי מיכלי האשפה והמחזור הציבוריים אינם מיועדים לכניסה של בני אדם, גם לא לצורך שליפת חפצים. לדבריהם, מנגנוני הבטיחות והאנטי־ונדליזם עלולים להפוך ניסיונות כאלה למסוכנים ואף מסכני חיים. האירוע החריג הסתיים אמנם ללא נפגעים, אך שימש תזכורת ברורה לסכנות שבשימוש לא תקני בתשתיות ציבוריות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

