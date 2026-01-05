כיכר השבת
עם משבש תדרים

דרמה ביישוב השקט בשרון: לאחר גל פריצות ביישוב - נתפס 'על חם' תושב עזה

לוחמי מג״ב מרכז עצרו ביישוב בשרון בו היו פריצות רבות בתקופה האחרונה, שוהה בלתי חוקי תושב עזה, כשבכליו היו תיק עם כלי פריצה ומשבש תדרים | החשוד נעצר והועבר לחקירה (חדשות משטרה)

החשוד תושב עזה נתפס (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי זרוע היישובים של מג״ב, פעלו ביישוב בית יצחק בשרון, יחד עם מתנדבי מג״ב, בעקבות מספר אירועי התפרצות שאירעו ביישוב בתקופה האחרונה.

במהלך הפעילות, כך מדווחת המשטרה לפני זמן קצר (שני) ארבו הכוחות לחשודים, עד שזיהו תנועה חשודה של אדם בשטח היישוב.

עם קריאת הלוחמים לאותו אדם חשוד לעצור, הוא ניסה לחמוק מהקריאה ולהימלט מהמקום.

לאחר מרדף קצר נעצר החשוד. במהלך המרדף השליך תיק שנתפס על ידי הכוח, ובתוכו אותרו כלי פריצה רבים ומשבש תדרים כולל מספר אנטנות.

החשוד, הוא שוהה בלתי חוקי תושב עזה, שלאחר תפיסתו נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת משטרת שדות.

מהדוברות נמסר: "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות במרחב הכפרי וביישובים, למניעת פשיעה ולשמירה על ביטחון התושבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר