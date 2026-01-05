לוחמי זרוע היישובים של מג״ב, פעלו ביישוב בית יצחק בשרון, יחד עם מתנדבי מג״ב, בעקבות מספר אירועי התפרצות שאירעו ביישוב בתקופה האחרונה.

במהלך הפעילות, כך מדווחת המשטרה לפני זמן קצר (שני) ארבו הכוחות לחשודים, עד שזיהו תנועה חשודה של אדם בשטח היישוב.

עם קריאת הלוחמים לאותו אדם חשוד לעצור, הוא ניסה לחמוק מהקריאה ולהימלט מהמקום.

לאחר מרדף קצר נעצר החשוד. במהלך המרדף השליך תיק שנתפס על ידי הכוח, ובתוכו אותרו כלי פריצה רבים ומשבש תדרים כולל מספר אנטנות.

החשוד, הוא שוהה בלתי חוקי תושב עזה, שלאחר תפיסתו נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת משטרת שדות.

מהדוברות נמסר: "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות במרחב הכפרי וביישובים, למניעת פשיעה ולשמירה על ביטחון התושבים".