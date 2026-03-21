זירת הנפילה בגן הילדים מבחוץ (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)
בשבת קודש בשעה 08:30 נפל טיל מצרר בשטח העיר ראשון לציון והתפזר לכדי 11 זירות שונות - ביניהם על גם ילדים.
אחת מהזירות המרכזיות כאמור, היה קומפלקס של גן ילדים ומעון של העירייה, בו נגרם נזק רב מאוד.
כך נראה הגן מבפנים (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה)
בכל הזירות למרבה הנס לא היו נזקים בגוף, אלא רק נזק לרכוש.
צוותי העירייה פעלו במיידי בכל הזירות יחד עם כוחות ההצלה והביטחון ורובם כבר טופלו ותוקנו.
