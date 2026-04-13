מלחמת עולם דתית?

"הוא פשוט אוהב פשע": טראמפ מתפוצץ על האפיפיור ליאו 

שפל חדש ביחסי ארה"ב והוותיקן נרשם השבוע, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ שיגר מתקפה חסרת תקדים נגד האפיפיור ליאו ה-14 | הנשיא האשים את הפונטיפקס בקידום אג'נדה של "השמאל הרדיקלי" וטען כי עמדותיו בנושאי ביטחון וחוץ מסוכנות לעולם (חדשות בעולם)

האפיפיור ליאו ה-14 - טארמפ (צילום: מאת Lula Oficial - https://www.flickr.com/photos/157736962@N05/54851452841/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176987037 /הבית הלבן)

המתח שהצטבר בין הבית הלבן לוותיקן התפרץ ביום ראשון בלילה, כאשר הנשיא דונלד טראמפ פרסם סדרת פוסטים חריפים ברשת Truth Social נגד האפיפיור ליאו ה-14. הטריגר למתקפה היה דבריו של האפיפיור במהלך סוף השבוע של חג הפסחא, שבו כינה את המלחמה של ארה"ב וישראל ב "נתעבת" ורמז על "אשליית הכל-יכולות" של מנהיגי המערב.

, שלא נותר חייב, כתב בפוסט זועם: "האפיפיור ליאו חלש על פשיעה, ונורא למדיניות החוץ". הנשיא המשיך ותקף את עמדותיו המדיניות של האפיפיור: "אני לא רוצה אפיפיור שחושב שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני, או כזה שחושב שזה נורא שאמריקה תקפה את ונצואלה – מדינה ששלחה כמויות אדירות של סמים ורוקנה את בתי הכלא שלה לתוך המדינה שלנו".

טראמפ הבהיר כי לדעתו האפיפיור חרג מתפקידו הדתי והפך לשחקן פוליטי המשרת את השמאל. "ליאו צריך להתאפס על עצמו, להשתמש בהיגיון בריא ולהתמקד בלהיות אפיפיור גדול, לא פוליטיקאי", הצהיר טראמפ, והוסיף כי התנהלותו "פוגעת מאוד בכנסייה הקתולית". בפוסט אחר אף הרחיק לכת וטען: "אני מניח שהוא אוהב פשע... הוא פגע בנו".

העימות קיבל תפנית אישית ומשפחתית כאשר טראמפ החמיא לאחיו המנוכר של האפיפיור, לואי פרבוסט, הידוע כתומך נלהב של הנשיא. "אני אוהב את אחיו לואי הרבה יותר, כי לואי הוא כולו MAGA. הוא מבין את זה, וליאו לא!", כתב טראמפ. לקינוח, שיתף הנשיא תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית המציגה אותו כדמות 'אותו האיש' בצעד כקריאת תיגר ישירה על סמכותו של האפיפיור.

הביקורת של טראמפ מגיעה לאחר שהאפיפיור הצהיר בדרשתו כי הא-ל אינו שומע לתפילותיהם של מנהיגים ש"ידיהם מלאות בדם". נכון לעכשיו, הוותיקן טרם הגיב רשמית למתקפה האישית, אך נראה כי הקרע בין המנהיג הדתי למנהיג הפוליטי העוצמתי בעולם רק הולך ומעמיק.

2
רק בשמאל הישראלי יש יותר מהאשר בותיקן.
אזרח שיודע
1
טוב מאוד האירנים והאסלם הצליחו לקעקע עד כדי כך את הנצרות איפלו את ראש הנצרות התחלה של האסלם על הנצרות
אלי

