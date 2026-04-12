כיכר השבת
פרובוקציה ימית

כמעט עימות ימי במיצר הורמוז: איראן נסוגה ברגע האחרון

בצל קריסת השיחות והמבוי הסתום במישור הדיפלומטי, תיעוד חדש חושף תקרית ימית מתוחה בין כוחות איראניים לכלי שיט אמריקניים | סירה מהירה של משמרות המהפכה ניסתה לאתגר את הצי האמריקני במהלך מסוכן, שהסתיים בנסיגה איראנית ברגע האחרון (חדשות בעולם)

איראין מול ארה"ב במצרי הומורז
איראין מול ארה"ב במצרי הומורז| צילום: צילום: רשתות חברתיות
איראין מול ארה"ב במצרי הומורז (צילום: רשתות חברתיות)

תקרית שהתרחשה היום (ראשון) במצר הורמוז, על רקע קריסת המשא ומתן בין ארה"ב ו, ממחישה את הנפיצות הגבוהה באזור.

סירת תקיפה מהירה איראנית פתחה בתימרון פרובוקטיבי מול ספינות מלחמה אמריקניות. התיעוד מראה כיצד הסירה התקרבה באופן מאיים לכלי השיט האמריקניים, במהלך שנועד לבחון את תגובת הכוחות בשטח.

למרות הניסיון האיראני לייצר מצג של עוצמה והרתעה, המפגש הסתיים ללא נפגעים לאחר שהצד האיראני "מצמץ ראשון". על פי הדיווחים מהשטח, הסירה האיראנית נסוגה ושינתה את מסלולה ברגע האחרון מול נוכחותו המסיבית של הצי האמריקני.

גורמים ביטחוניים מציינים כי פרובוקציות מסוג זה אינן נדירות במצר הורמוז, אך התזמון הנוכחי על רקע הדיווחים על קריסת השיחות מעניק לאירוע משמעות רחבה יותר. במערכת הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מחשש שחיכוך מקומי בים עלול להוביל להסלמה רחבה יותר בין וושינגטון לטהרן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

