חוזרים לדבר פרסית

"תוסיפו את חופשת הקיץ": יו"ר הפרלמנט האיראני מהלך אימים על ארה"ב

יו"ר הפרלמנט האיראני חושף את "משוואת האנרגיה" המאיימת על יציבות המערב ומאותת כי הקלפים החזקים ביותר של טהרן טרם נשלפו | בשיא המתיחות, איראן מזהירה: אם הלחץ יימשך, חופשת הקיץ של האזרח האמריקני נמצאת בסכנה ממשית.

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות )

בציוץ לוחמני שפורסם אתמול (ראשון), שיגר מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, מסר אסטרטגי חד ומורכב למערב. באמצעות טרמינולוגיה מעולמות הכלכלה והאנרגיה, הציג "משוואה" פוליטית שנועדה להבהיר את מאזן הכוחות הנוכחי, תוך רמיזה כי איראן טרם הפעילה את מלוא עוצמתה.

במרכז האיום עומדת השליטה האיראנית על נתיבי השיט ועל תשתיות האנרגיה. קאליבאף ציין כי קלף מיצר הורמוז שוחק בחלקו" בלבד, רמז לשיבושים שכבר החלו בנתיבי השיט. עם זאת, הוא מדגיש כי קלפים אסטרטגיים נוספים, ביניהם תשתיות (BEM) וצינורות נפט וגז, טרם הופעלו ומהווים איום שטרם מומש על שוק האנרגיה העולמי.

האיום הישיר והדרמטי ביותר מופנה כלפי אורח החיים האמריקני. קאליבאף טוען כי הצעדים שנקט המערב, כמו שחרור מלאי נפט, כבר בוצעו, וכי השלב הבא במשוואה הוא "התאמת מחירים" שתכה בצרכנים. הוא חתם את דבריו באיום מפורש על "חופשת הקיץ" בארה"ב, כשהוא מאותת כי המשבר יחריף עד כדי פגיעה בחיים השגרתיים של האזרחים במהלך החודשים הקרובים.

מומחים רואים בציוץ זה חלק ממהלך של לוחמה פסיכולוגית, שנועד להמחיש כי הקלפים החזקים ביותר של איראן בתחום החסימה הימית והאנרגיה עדיין על השולחן.

משמרות המהפכה | הפרלמנט האיראני | מוחמד באקר קאליבאף | מבצע שאגת הארי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

וואו מסכנים האמריקאים החופשה שלהם בסכנה, אנחנו כל ההיסטוריה שלנו נראת ככה ופי אלף יותר גרוע...
וואו

