דובר המפקדה המרכזית ח'אתם אל-אנביה, אברהים זולפגארי, לעג היום (רביעי) בהודעה מוקלטת להודעתו של טראמפ על משא ומתן בין המדינות. .

בדבריו הוא שלל כל אפשרות להסדר עתידי עם מי שהגדיר כ"מעצמת העל שהכריזה על עצמה".

הדובר האיראני הפנה מסר חריף לעבר ארה"ב ואמר לטראמפ כי ההסכם עליו הוא מדבר הוא בעצם תבוסה של ארה"ב. "אל תקראו לתבוסה שלכם הסכם". זולפגארי תהה בדבריו לגבי אמירותיו של טראמפ אודות משא ומתן ולעג לו.

"האם רמת הסכסוך הפנימי שלכם הגיעה לנקודה שבה אתם מנהלים משא ומתן עם עצמכם?".

לדברי הבכיר בפיקוד הצבאי העליון של איראן, הנוכחות המזוינת של ארצו היא הערובה היחידה לשקט ביטחוני וכלכלי במזרח התיכון. הוא הזהיר כי המעצמה לא תזכה לראות שוב את השקעותיה באזור או את מחירי האנרגיה והנפט הקודמים, עד שתבין כי "שיציבות באזור מובטחת על ידי ידם החזקה של כוחותינו המזוינים. יציבות מגיעה דרך כוח".

בסיום דבריו הדגיש זולפגארי את הפער האידיאולוגי המונע כל שיח רשמי בין הצדדים בעת הזו או בעתיד. הוא חתם את הודעתו בקביעה אישית כלפי טראמפ כי "מישהו כמונו לעולם לא יגיע להסכמה עם מישהו כמוך. לא עכשיו, לא לעולם".