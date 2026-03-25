כיכר השבת
"לא עכשיו ולא לעולם"

איראן לועגת לטראמפ: "הוא הגיע למצב שהוא מנהל משא ומתן עם עצמו"

דובר הכוחות האיראניים לעג היום לטראמפ והכחיש פעם נוספת כי מתקיים משא ומתן בין ארה"ב לאיראן | "הוא הגיע למצב שהוא מנהל משא ומתן עם עצמו", אמר הגורם האיראני על טראמפ (חדשות) 

4תגובות

דובר המפקדה המרכזית ח'אתם אל-אנביה, אברהים זולפגארי, לעג היום (רביעי) בהודעה מוקלטת להודעתו של על משא ומתן בין המדינות. .

בדבריו הוא שלל כל אפשרות להסדר עתידי עם מי שהגדיר כ"מעצמת העל שהכריזה על עצמה".

הדובר האיראני הפנה מסר חריף לעבר ארה"ב ואמר לטראמפ כי ההסכם עליו הוא מדבר הוא בעצם תבוסה של ארה"ב. "אל תקראו לתבוסה שלכם הסכם". זולפגארי תהה בדבריו לגבי אמירותיו של טראמפ אודות משא ומתן ולעג לו.

"האם רמת הסכסוך הפנימי שלכם הגיעה לנקודה שבה אתם מנהלים משא ומתן עם עצמכם?".

לדברי הבכיר בפיקוד הצבאי העליון של , הנוכחות המזוינת של ארצו היא הערובה היחידה לשקט ביטחוני וכלכלי במזרח התיכון. הוא הזהיר כי המעצמה לא תזכה לראות שוב את השקעותיה באזור או את מחירי האנרגיה והנפט הקודמים, עד שתבין כי "שיציבות באזור מובטחת על ידי ידם החזקה של כוחותינו המזוינים. יציבות מגיעה דרך כוח".

בסיום דבריו הדגיש זולפגארי את הפער האידיאולוגי המונע כל שיח רשמי בין הצדדים בעת הזו או בעתיד. הוא חתם את הודעתו בקביעה אישית כלפי טראמפ כי "מישהו כמונו לעולם לא יגיע להסכמה עם מישהו כמוך. לא עכשיו, לא לעולם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
תשמעו מהאיראני את המשפט שמגדיר את כל העולם הערבי באשר הוא: "יציבות מגיעה דרך כח". זה מה שהם מכירים, זו השפה שהם מבינים, חבל שהעולם "הנאור" והמטומטם ממשיך להתעקש על נסיונות כושלים להסכמים מדומיינים שלא שווים את הנייר עליהם הם נכתבים.
שייקה
3
וטראמפ עוד חושב שיש עם מי לדבר, קרע להם תצורה , כמו שאמר האידיוט האיראני , רק כוח, תן להם בהרבה כוח
אני
2
האיראנים לא מבינים שלא צריך לעשות איתם משא ומתן, טראמפ פשוט מחליט שהוא סיים ונגמר, מה האיראנים יכולים לעשות. זה כמו ילד שמקבל מכות, ואחרי שהחזק הפסיק להרביץ לו, הוא אומר ראיתם הוא מפחד ממני.
משה
1
הם לא מבנים שבצד השני של הקו ל טראפ יש מתים חח הן לא מבנים שהם נכחדו והם היו בדיחה עם שנמחק כי חשב שהוא נמר גילה שהוא ניר שעף ברוח
….

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר