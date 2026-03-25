מושלת ניו ג’רזי מטעם הדמוקרטים מיקי שריל השתתפה באירוע רמדאן במסגד בעיר פטרסון, אשר מנוהל על ידי האימאם מוחמד קטנאני, שנאבק במשך שנים נגד גירוש מארצות הברית בשל טענות לקשרים עם ארגון הטרור חמאס.

שריל פרסמה תמונות מביקורה במרכז האסלאמי של מחוז פסאייק, כשהיא עוטה חיג’אב ומצטלמת עם המשתתפים. באחת התמונות היא נראית משוחחת עם מנהיג המסגד הוותיק, קטנאני.

“תודה למרכז האסלאמי של מחוז פסאייק על קבלת הפנים וההזדמנות להצטרף לחגיגות עם סיום החודש הקדוש רמדאן,” כתבה. “אני מאחלת לשכנינו המוסלמים עיד אל-פיטר בטוח, שמח ושליו.”

קטנאני, יליד הרשות הפלסטינית, עמד במרכז מאבק משפטי שנמשך עשרות שנים לאחר שרשויות פדרליות ביקשו לגרשו, בטענה לקשרים עם חמאס וכן בשל טענות כי לא חשף בעבר מעצר בישראל. הוא הכחיש את ההאשמות וטען כי אמנם נעצר, אך לא הורשע.

הממשל האמריקאי פעל לגירושו החל מאמצע שנות ה-2000, בטענה כי מסר מידע שגוי בבקשת הגרין קארד שלו והעלה חששות ביטחוניים בהתבסס על מסמכים מישראל.

בשנת 2008 פסק שופט הגירה לטובתו של קטנאני, וקבע כי הראיות שהציגה הממשלה אינן מהימנות, תוך מתן משקל נמוך למסמכי בתי משפט בישראל. עוד נקבע כי לא הוכח שעסק בפעילות טרור.