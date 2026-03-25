מוקשים ימיים, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

על רקע מתיחות גוברת באזור, איראן עדיין מחזיקה במגוון אמצעי לחימה שמאפשרים לה לאיים על אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם לאספקת נפט, מצר הורמוז, גם לאחר תקיפות של ארצות הברית וישראל שפגעו בחלק מיכולותיה הצבאיות.

מומחים שהתראיינו לרשת 'פוקס ניוז' מציינים כי איראן אינה צריכה לסגור לחלוטין את המצר כדי להשפיע על הכלכלה העולמית. לדבריהם גם שימוש מוגבל באמצעים כמו מוקשים ימיים, טילים נגד ספינות, כלי טיס בלתי מאוישים וסירות תקיפה מהירות יכול להעלות את רמת הסיכון, להאט את התנועה הימית ולהוביל לעלייה במחירי האנרגיה בעולם. האולטימטום שבוטל בהפתעה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגביר בתחילה את הלחץ על איראן בדרישה לפתוח מחדש את המצר, ואף הציב אולטימטום של 48 שעות תוך איום בתקיפות על תשתיות אנרגיה, אך בהמשך חזר בו מהדד-ליין וציין כי מתקיימים “דיונים פרודוקטיביים” - טענה אותה האיראנים הכחישו בכל תוקף.

חזר בו מהאיומים. הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מפקד הצי החמישי לשעבר של ארצות הברית, קווין דונגן, הסביר בריאיון ל'פוקס' כי “לא צריך הרבה כדי לשבש תנועה מסחרית במעבר ימי צר”, והצביע על אירועים בים האדום כדוגמה לכך שגם יכולות מוגבלות עשויות להספיק כדי להאט או לעצור תנועה ימית.

למרות שארצות הברית פגעה בעשרות סירות תקיפה מהירות של משמרות המהפכה, לפי הערכות נותרו בידי איראן מאות כלי שיט קטנים שקשה לעקוב אחריהם, ושיכולים להשתלב בתנועה הימית הרגילה ולהקשות על סיכול פעילותם.

האיום המרכזי: מוקשים ימיים

בנוסף לזאת, האיום המשמעותי ביותר נחשב למוקשים ימיים, שהם זולים יחסית לפריסה אך בעלי השפעה גדולה. בניגוד לטילים או רחפנים, מוקשים יכולים להישאר בלתי מזוהים מתחת למים, ולעיתים מתוכננים להתפוצץ רק לאחר מעבר של ספינות מספר פעמים, מה שמקשה על איתורם ויוצר אי־ודאות גבוהה.

ההערכות הן שלאיראן יש אלפי מוקשים ימיים, אך גם מספר קטן יחסית יכול לשבש את התנועה.

מוקש תת ימי, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

בינתיים, כוחות ארצות הברית ובעלות בריתה מתמקדים בזיהוי ופתיחת נתיבי שיט בטוחים באמצעות סונאר וכלים תת ימיים בלתי מאוישים, אשר מזהים עצמים חשודים ומאפשרים לנטרל אותם מרחוק. מערכות חדישות מאפשרות לבצע את הפעולות הללו מבלי להכניס ספינות לאזורים המסוכנים ביותר.

לצד זאת, מומחים מדגישים כי הבטחת מעבר בטוח לחלוטין במצר אינה אפשרית, וכי שיקום הביטחון בשיט העולמי ידרוש שיתוף פעולה בינלאומי.

הערכת המצב היא שגם לאחר פעולות צבאיות, כל עוד איראן שומרת על יכולת מסוימת להניח מוקשים, לשגר רחפנים או להטריד ספינות, הסיכון לאחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם יישאר, והשווקים הגלובליים ימשיכו להתמודד עם תקופה ממושכת של אי ודאות.