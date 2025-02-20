במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' רצינו לבדוק ולברר את הפרסום אודות ההחמרה בנהלי המשטרה | בשיחה עם ניצב משנה עמיר ג'יבלי ראש ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה הוא מציג את הנתונים הקשים שגרמו לשינוי | עידכון על הורדת סף המהירות וביטול האזהרות (תנועה)
כדי להתמודד עם העלייה הדרסטית בכמות ההרוגים בתאונות הדרכים, ולאור מחקר שנערך לאחרונה במחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה, הוחלט במשטרה על צעד שנוי במחלוקת: הפעלת המצלמות בצמתים - במהירויות נמוכות ממה שהיה נהוג עד כה, כדי להתמודד עם נהגים שמנסים "לגנוב" רמזור מהבהב - מה שמביא לעלייה בתאונות קטלניות (משטרה)
עיריית ביתר עלית הודיעה על העבודות להסדרת צומת הכניסה לעיר, שידע תאונות רבות. אחרי תקופה ארוכה, העבודות סוף סוף יוצאות לדרך. לבקשת ראש העיר תבוצענה העבודות להסדרת צומת הכניסה הראשית לעיר רק במהלך הלילות ע"י החברה לדרכים (מע"צ) והן יימשכו מספר חודשים