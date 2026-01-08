כיכר השבת
רחובות טהרן בוערים 

המשטר רועד | דיווח ב'פיגארו': בכירים איראניים מגישים בקשות ויזה לצרפת 

לפי דיווח מעניין המתפרסם בעיתון 'לה פיגארו' שצוטט ב'איראן אינטרנשיונל', בכירים איראניים המשתייכים למחנה הרפורמיסטי בממשל מבקשים מצרפת אשרות ויזה - למקרה שהמשטר ייפול (בעולם) 

תהלוכת מחאה באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

דיווח דרמטי שפורסם בכלי התקשורת הצרפתי המוביל "לה פיגארו", מעלה כי קיים חשש גובר בקרב אנשי .

לפי הדיווח המפתיע, בכירים בשלטון האיראני פועלים ביממה האחרונה להנפקת אשרות כניסה לצרפת עבור בני משפחותיהם.

על פי הדיווחים, המאמצים לקבלת הוויזות מרוכזים בקרב דמויות רמות דרג המזוהות עם המחנה הרפורמיסטי במדינה, ובהן גם נשיא האספה האסלאמית.

הניסיונות להשגת המסמכים הנדרשים עבור המשפחות מתבצעים באמצעות עורך דין הפועל בפריז. העיתונאי האיראני-צרפתי עמנואל רזאווי חשף את הפרטים בתוכנית "Points de Vue" של העיתון הצרפתי לה פיגארו.

רזאווי ציין בשידור כי "מאז לפני 24 שעות, נכבדים רמי דרג מהשבט הרפורמיסטי – כולל נשיא האספה האסלאמית – מנסים להשיג ויזות צרפתיות לבני משפחותיהם באמצעות עורך דין פריזאי".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

