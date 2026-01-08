דיווח דרמטי שפורסם בכלי התקשורת הצרפתי המוביל "לה פיגארו", מעלה כי קיים חשש גובר בקרב אנשי המשטר האיראני.

לפי הדיווח המפתיע, בכירים בשלטון האיראני פועלים ביממה האחרונה להנפקת אשרות כניסה לצרפת עבור בני משפחותיהם.

על פי הדיווחים, המאמצים לקבלת הוויזות מרוכזים בקרב דמויות רמות דרג המזוהות עם המחנה הרפורמיסטי במדינה, ובהן גם נשיא האספה האסלאמית.

הניסיונות להשגת המסמכים הנדרשים עבור המשפחות מתבצעים באמצעות עורך דין הפועל בפריז. העיתונאי האיראני-צרפתי עמנואל רזאווי חשף את הפרטים בתוכנית "Points de Vue" של העיתון הצרפתי לה פיגארו.

רזאווי ציין בשידור כי "מאז לפני 24 שעות, נכבדים רמי דרג מהשבט הרפורמיסטי – כולל נשיא האספה האסלאמית – מנסים להשיג ויזות צרפתיות לבני משפחותיהם באמצעות עורך דין פריזאי".