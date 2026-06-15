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תיעוד מזעזע

יורים בכיף: שוטר שלף את הנשק בצחוק, ואז חטף כדור דרך השמשה

סרטון קשה לצפייה חושף את הרגע שבו השתטות מסוכנת בין שוטרים בפסדינה הסתיימה בירי ופציעה בכתף | בעקבות המקרה החמור, השוטר היורה פוטר מתפקידו והמשטרה פרסמה את התיעוד המלא של האירוע (חדשות בעולם)

השוטר שנורה שולף את נשקו (צילום: מסך)

משטרת פסדינה שבקליפורניה שחררה לפרסום תיעוד וידאו ממצלמות הרכב, החושף תקרית ירי חמורה שהתרחשה בין שני שוטרים בתוך חניון מטה המשטרה ברחוב רמונה 240.

על פי התיעוד והצהרת מפקד המשטרה, ג'ין האריס, האירוע החל בשעה 18:18 בערב, כאשר שוטרי הסיור העמיסו את ציודם לקראת משמרת. בסרטון נראה רכב משטרתי ניגש לשני שוטרים שעמדו מחוץ לניידת אחרת. אחד השוטרים שעמדו בחוץ נראה שולף את נשקו בפתאומיות ומכוון אותו לעבר השוטר שישב בתוך הרכב באופן בלתי הולם.

בתגובה, השוטר שישב במושב הנהג שלף גם הוא את נשקו וירה כדור אחד מתוך הרכב. הקליע עבר דרך השמשה הקדמית ופגע בכתפו השמאלית של השוטר שעמד בחוץ. בסרטון נראים שוטרים נוספים ממהרים למקום כדי להעניק סיוע רפואי לחברם שנפצע ונפל על הקרקע.

מסכן מוסכן -השטר ברכב יורה בחברו
מסכן מוסכן -השטר ברכב יורה בחברו| צילום: צילום: משטרת פסדינה

מפקד המשטרה האריס כינה את האירוע "התנהגות מצערת" והבהיר כי "השתטות או אי-עמידה בכללי בטיחות ובסטנדרטים של התנהלות מקצועית לא יתקבלו בסובלנות". בעקבות המקרה, השוטר היורה, רוי אלאטורה, פוטר מתפקידו. השוטר שנפצע החלים מאז האירוע וחזר לעבודתו במחלקה.

למרות שהחקירה המנהלתית הסתיימה, האירוע עדיין נמצא תחת חקירה של יחידת השוד והרצח של משטרת פסדינה וכן תחת בדיקה של משרד התובע המחוזי של לוס אנג'לס. פרסום הסרטון התעכב; על אף שהחוק בקליפורניה דורש פרסום תוך 45 ימים, המפקד השתמש בסמכותו לעכב את השחרור כדי להגן על שלמות החקירה.

לדברי מפקד המשטרה, המקרה אינו תואם את הציפיות והמחויבויות של המחלקה לשירות הקהילה, וננקטו צעדים כדי להבטיח שתרבות הארגון תשקף ערכים של התנהלות נאותה.

ארה"באלימות משטרתיתשוטריםקליפורניהמשטרה (5591)

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