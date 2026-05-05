נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחר שלא להגיב לירי האיראני לעבר איחוד האמירויות אמש. גם מזכיר המלחמה שלו, פיט הגסת', קבע כי הפסקת האש נמשכת, בעוד מפקד הכוחות המשולבים של ארה"ב קבע כי התקיפה לא הייתה עוצמתית "מספיק" כדי שתיחשב להפרה.

שעה קלה לאחר ההצהרות המביכות, פצחה איראן במתקפה חדשה לעבר שכנתה הערבייה במפרץ, זו שהיא מחשיבה כתומכת הגדולה ביותר של האויב הציוני מבין המדינות הערביות, ואולי בצדק.

מן הצד, נראה כי איראן מנצלת את הפגנת החולשה הפומבית מצד נשיא ארה"ב, המפקד העליון של הכוחות האמריקנים, כדי ללעוג לצבא האמריקני שנראה כעת יותר כ"נמר של נייר".

ברור ללא ספק כי מתקפת טילים וכטבמ"ים לעבר מדינה שכנה, בעלת בריתה של ארה"ב, היא הפרה מפוארת של הפסקת האש.

ובכל זאת, ארה"ב בוחרת להבליג, ואולי אף להעלים עין.

למרות הביקורת מצד מקורביו של הנשיא להתנהלות המפתיעה, ייתכן כי הפעם קיימת אסטרטגיה ארוכת טווח שהביאה להחלטה של טראמפ שלא להגיב. גם מנקודת מבט ישראלית - ייתכן שהפעם הוא צודק.

ראשית כל, יש לשים לב לעובדה שאיראן בחרה לשגר טילים לעבר מטרה קלה - הקלה ביותר מבין כולן, זו שארה"ב נותרה פחות מחויבת לגביה - איחוד האמירויות.

ככל הנראה באופן מכוון ושקול, משמרות המהפכה לא שיגרו עד כה טילים לעבר ישראל או סעודיה, פעולה שהייתה גוררת תגובה מחייבת המציאות מצד ארה"ב - ללא ספק.

איראן מנסה ללכת בין הטיפות ו"לגרות" את ארה"ב למערכה הגדולה, ככל הנראה מתוך הבנה שהנזק הנוכחי של המצור החד-צדדי של טראמפ עושה נזק גדול יותר מכל מלחמה.

בתוך הכאוס של המלחמה העצימה, אף ספינה לא תעבור במפרץ, ופרויקט החירות של הנשיא יירד למצולות תרתי משמע.

באירוע של מלחמה עצימה כמו "זעם אדיר 2", ארה"ב תיאלץ לעשות שימוש בכל משאביה כדי לתקוף, ופחות תוכל לשמש כשומר סף במפרץ הפרסי. במצב כזה, אף ספינה לא תיקח סיכון בניסיון לפרוץ את המצור האיראני.

כרגע, ארה"ב הצליחה להעביר לפחות 2 ספינות אמריקניות במצרי הורמוז, בזמן שמיליארדי דולרים של דלק איראני נותרו תקועים מאחורי קו האש האמריקני.

הפחד האיראני מפני קריסה כלכלית גורם למשמרות המהפכה לצאת בפעולה נואשת - מתקפה לעבר השכנה הערבייה, במטרה לגרום לטראמפ להסיט את תשומת ליבו מהורמוז - העיקר שהנפט יעבור.

איראן גם יודעת שמתקפה על ישראל תגרור נגדה מתקפה עוצמתית שתסב מכה אנושה עוד יותר לכלכלתה, ובינתיים היא בוחרת להימנע מכך.

במצב הנוכחי נראה שאיראן דווקא מקווה שטראמפ יגיב - באופן לא עצים וממוקד, כדי שתשומת הלב המבצעית תעזוב את הורמוז אפילו לזמן קצר. בינתיים, טראמפ לא מעניק לאיראן את המתנה הזו, וממשיך לקבור את כלכלת האייתולות בנזק המוערך בחצי מיליארד דולר ביממה.

ובכל זאת, נראה כי המלחמה העצימה קרובה מתמיד. לבסוף ייאלץ טראמפ להצטרף למשחק האיראני, לסבב נוסף שהפעם, גם אנחנו נספוג.