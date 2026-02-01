הודעת שגיאה באדום: כך מאסק שיתק את המוח של המל"טים הרוסיים 

מאסק | כטב"ם תקיפה רוסי מסוג "שאהד-136" המכונה ברוסיה "גראן-2" כאשר הריבוע הלבן המסומן בעיגול אדום הוא מסוף "סטארלינק" (Starlink) שהותקן עליו. ( צילום: שאטרסטוק - רשתות חברתיות )

מסכי המפעילים הרוסיים הוחשכו לפתע, ועל הצגים הופיעה הודעת שגיאה באדום בוהק: "מהירות התנועה גבוהה מדי. הפחת את המהירות כדי לשחזר את החיבור". ברגע אחד, המהלך הדרמטי של חברת SpaceX הצליח לשתק את ה"מוח" של מל"טי התקיפה הרוסיים שזרעו הרס בשמי אוקראינה.

SpaceX, חברת טכנולוגיית החלל בראשותו של אילון מאסק, מפעילה את רשת "סטארלינק" (Starlink) – מערכת המבוססת על אלפי לוויינים המספקים אינטרנט מהיר וחסין לכל מקום בעולם. מאז תחילת הפלישה בשנת 2022, המערכת הזו הפכה לעורק החיים של צבא אוקראינה לתקשורת והפעלת כטב"מים, אך בטוויסט מפתיע ומסוכן, התברר כי הטכנולוגיה המערבית הזו החלה לשרת גם את הצד התוקף. למרות הצהרות SpaceX כי אינה מוכרת ציוד לרוסיה, כוחותיו של פוטין הצליחו להשיג "מאות" מסופי סטארלינק דרך צדדים שלישיים והתקינו אותם על מל"טים ארוכי טווח כמו ה"שאהד" וה"מולנייה". העזרה הלא-מכוונת הזו העניקה לרוסיה יתרון קטלני: האינטרנט הלווייני אפשר למפעילים להנחות את המל"טים מרחוק בדיוק רב, כאשר המערכת חסינה לחלוטין בפני אמצעי השיבוש האלקטרוני (לוחמה אלקטרונית) של אוקראינה. המצב הפך לטרגי ב-27 בינואר 2026, כאשר מל"טים כאלו פגעו ברכבת נוסעים באזור חרקוב וגרמו למותם של חמישה בני אדם, אירוע שקייב הגדירה כטרור המבוצע באמצעות טכנולוגיה מערבית.

כטב"ם רוסי מדגם "מולנייה" כאשר הריבוע הלבן המסומן בעיגול אדום הוא מסוף "סטארלינק" (Starlink) שהותקן עליו. ( צילום: רשתות חברתיות )

אולם עכשיו, המציאות בשטח השתנתה בבת אחת. בתוך 48 שעות בלבד מרגע התקיפה הקטלנית, ובתיאום חשאי ומהיר בין ממשלת אוקראינה להנהלת SpaceX, הופעל פתרון טכני מפתיע: "מגבלת מהירות" ללוויינים.

SpaceX הטמיעה עדכון שקוטע את החיבור לאינטרנט לכל מסוף שנע במהירות העולה על כ-75 עד 90 קמ"ש. מכיוון שמל"טי התקיפה הרוסיים טסים במהירויות גבוהות בהרבה, הם מאבדים את החיבור והשליטה באמצע הטיסה, מה שמנטרל את יכולתם לפגוע במטרות בעומק המדינה.

בעוד המפעילים הרוסיים החלו "להתלונן" בערוצי הטלגרם על כך שהמערכות שלהם הפסיקו לתפקד, אוקראינה ו-SpaceX כבר פועלות להחרגת הכוחות האוקראיניים מהמגבלה דרך "רשימה לבנה" של מכשירים רשומים. המהלך הזה אמנם נחשב ל"חסם עורקים" זמני במלחמה הטכנולוגית, אך הוא כבר הצליח להוביל לירידה משמעותית בתקיפות הרוסיות ולהצלת חיים בשטח.