במינוס 18 מעלות: כך אמהות אוקראיניות מחממות את התינוקות

אוקראינה ניצבת בימים אלו בפני אחד המשברים ההומניטריים הקשים ביותר מאז תחילת המלחמה, כאשר רשת החשמל הלאומית קורסת תחת גלי תקיפות בלתי פוסקים של טילים וכטב"מים רוסיים על תשתיות אנרגיה חיוניות.

אם בעבר התמודדו משקי הבית עם הפסקות חשמל מבוקרות של שעות בודדות, המציאות החדשה והאכזרית כופה על מיליוני אזרחים עלטה מוחלטת הנמשכת בין 12 ל-16 שעות מדי יום.

מפעילת החשמל הלאומית, "אוקרנרגו", נאלצה להטיל מגבלות מחמירות בכל רחבי המדינה בעקבות נזקים כבדים לתשתיות המתח הגבוה ותחנות הכוח, מה שמותיר ערים שלמות ללא יכולת בסיסית לחימום, תאורה או מים זורמים.

הקור השורר בחוץ אינו רק נתון, אלא אויב שקט וחודר שמאיים להכריע את העורף האוקראיני בתוך הבית. כאשר הטמפרטורות צונחות למינוס 18 מעלות צלזיוס, ובהיעדר הסקה מרכזית פעילה, דירות המגורים בבניינים הגבוהים הופכות למקררי ענק המבודדים מהעולם. בתוכן, המדחומים מציירים תמונה עגומה של הישרדות.

אימהות נואשות מנסות לבודד את בתיהן בכל דרך אפשרית, ודוחסות בקבוקי מים חמים, בובות פרווה, צעצועים רכים וכל בד בהישג יד לתוך חריצי החלונות, בניסיון לעצור את הרוח הקפואה מלחלחל פנימה.

בתוך הקיפאון הזה, המאבק לשמירה על חייהם של התינוקות והרך הנולד הופך לדרמטי וקריטי מאי פעם. תינוקות ופעוטות פגיעים במיוחד משום שהם מאבדים חום גוף במהירות רבה, מצב שמעמיד אותם בסיכון מיידי להיפותרמיה ולמחלות נשימה חמורות.

הורים נאלצים לעטוף את ילדיהם בשכבות רבות של בגדים ושמיכות עבות, כשהם נעזרים בבלוני גז קטנים כדי לחמם מעט מים לרחצה או להכנת מזון חם.

המשבר רק הולך ומחריף ככל שרוסיה מעמיקה את פגיעתה בתשתיות הגז, כאשר כ-60% מייצור הגז של אוקראינה כבר הושמד. המחסור באנרגיה כפה על מערכת החינוך לעבור ללמידה מרחוק, אך גם פתרון זה משובש שוב ושוב בשל הפסקות החשמל, מה שמותיר את הילדים בבדידות, בחשיכה ובקור המקפיא.

עבור הדור הצעיר באוקראינה, החורף הזה הוא לא רק תקופה של מחסור פיזי, אלא מבחן נפשי עצום מול הטראומה והפחד מהמלחמה שאינה פוסקת.