שושן פורים

הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף פסק: גם השנה יש לקרוא את המגילה בשכונת רמות ביום ט"ו באדר

בשיעורו השבועי, הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס לקריאת המגילה בשכונות המרוחקות בירושלים, כמו שכונת רמות ופסק כי יש לקרוא בהן את המגיה ביום ט"ו באדר כבכל ירושלים (חרדים)

הפסק של הראש"ל הגר"י יוסף
צילום: דר וסוחרת
צילום: דר וסוחרת

ההיערכות לקראת חג הפורים בירושלים מביאה עמה מדי שנה אתגרים הלכתיים הנוגעים לגבולות העיר ולזמן קריאת המגילה. בשיעורו השבועי, הראש"ל הגאון רבי , התייחס לקריאת המגילה בשכונות המרוחקות.

בדבריו ציין הגר"י יוסף כי אזורים אלו נחשבים לירושלים לגמרי, והדגיש את פועלו של סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, צביקה כהן, שעשה השתדלות מיוחדת, והציב מספר קרוואנים בשטח.

הצבת הקרוואנים נועדה לחבר את השכונות המנותקות, כמו רמות, לרצף העירוני של ירושלים המוקפת חומה. על פי ההלכה, כדי ששכונה מרוחקת תיחשב לחלק מהעיר לעניין קריאת המגילה ביום ט"ו באדר, נדרש רצף של מקומות יישוב. הצבת המבנים מאפשרת יצירת רצף זה, ומבטיחה שתושבי השכונות יוכלו לחגוג פורים ולקרוא מגילה ביום החמישה עשר, כפי שפסק מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

בשנים עברו פעל צביקה כהן ביחד עם ראש העיר משה ליאון, למצוא את הפתרון ליצירת רצף מגורים. הפתרון שנמצא ואושר על ידי גורמי המקצוע, היה להניח קראוונים בשטחים פתוחים בין שכונת רמות לשכונות שלהם רצף עם העיר ירושלים, ובכך נוצר רצף המגדיר את מעמדה של שכונת רמות כאחת משכונות ירושלים.

הצבת הקראוונים ביוזמת סגן ראש העיר, מבטיחה שגם השנה יוכלו אלפי תושבים בירושלים לקיים את מצוות החג כהלכתה וכל תושבי שכונת רמות יוכלו לחגוג את יום הפורים ככל תושבי ירושלים ביום ט"ו.

