פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו ח"כ בועז ביסמוט מציג לראשונה את טיוטת חוק הגיוס לקראת שבוע דרמטי של דיונים | מאחורי הקלעים: החשש מפיזור הכנסת |השאלה: האם יהיה לחוק רוב והאם רב הנזק על התועלת? | המעצרים של צה"ל חודשו ושוב רק כלפי בני עדות המזרח | וגם: הקרב הסוער בין סמוטריץ' לגפני ברפורמת החלב | השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, צורי קריספל ואבי גרינצייג (ליל שישי)
פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד הובאו למנוחות, 4 חטופים חללים הושבו לישראל וטרם ברור האם העסקה תמשיך או שהלחימה בעזה תחודש; סבסוד המעונות לאברכים הצעירים ייפסק בשבוע הבא, גולדקנופף מאיים בעוד דרעי וגפני שותקים | חברי הפאנל: חנני ברייטקופף, אבי בלומנטל, צורי קריספל ואברהם ובר (אולפן ליל שישי)