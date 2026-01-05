ח"כ רוטמן מדבר על הכל | צפו

יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), מתארח לריאיון באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס למאבק שהוא מנהל מול מערכת המשפט, חוק סמכויות בתי הדין, הרפורמה שניסה להוביל, ההתבטאות של הנשיא בדימוס אהרן ברק שישראל נשלטת על ידי אדם אחד, סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ועמדת סיעתו, האפשרות שבג"צ יורה לפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו במשרד לביטחון לאומי ואיך נתניהו צריך לפעול. צפו בריאיון המלא.

קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ח"כ רוטמן להתבטאות של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק שטען כי 'אנחנו כבר לא דמוקרטיה ליברלית, נשלטים על ידי אדם אחד'. לדברי רוטמן: "המשטר נשלט על ידי אדם אחד ומדובר ביצחק עמית שמתעסק בכל נושא גם אם אין לו סמכות לכך, אבל זה הולך להיגמר ונראה לי שגם יצחק עמית מרגיש שזה הולך להיגמר, גם אהרן ברק, שלטון היחיד שלהם תם ולכן אנחנו שומעים את זעקות השבר הללו". רוטמן מסרב להכיר ביצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון: "הוא יושב שם כממלא מקום, זה בסדר גמור, הוא ממלא מקום הנשיא, זה החוק קובע. ועדה שבחרה בו כונסה על ידי מי? על ידי יו"ר שנבחר כחוק?".

ח"כ שמחה רוטמן בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

רוטמן קורא לראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא להקשיב להחלטת בג"צ אם תתקבל הוראה להדיח את השר איתמר בן גביר מתפקידו: "בשום פנים ואופן לא, אם נתניהו ישדר מהיום הראשון שהוא לא יקשיב לפסק דין כה הזוי ומפרך ולא חוקי, זה העיסוק פה. אם בית משפט אומר שלא איכפת לו חוקים והממשלה תציית לו אז הממשלה אחראית. אסור להקשיב לפסיקה לא חוקית כזו, זו פגיעה בדמוקרטיה".

יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט יוצא במתקפה נגד השופטים הנחשבים לשמרניים בבית המשפט העליון: "אין שופטים שמרניים בבית המשפט העליון, לסולברג היו כאלה שקראו לו שמרן, אני תמיד אמרתי 'אקטיביסט פחות', השתיקה שלו אל מול מה שקורה בבית המשפט היא מזעזעת, הוא לא מגלה מנהיגות, עם רמת המנהיגות שהוא מפגין היום אני לא חושב שמתאים בכלל שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון".

אנחנו עוברים לדבר על חוק הגיוס ורוטמן מבהיר: "אמרתי בצורה מאוד ברורה, התמיכה או התנגדות לחוק? אקבל כל החלטה של הסיעה שלי. אני כשמחה רוטמן לא דורש כלום, אותו גוף שישב וקיבל החלטות בנושאי חיים ומוות כדוגמת שחרור חטופים - אני אמרתי שאני הולך עם הסיעה שלי, כשמחה רוטמן הייתי חוזר לחוק טל או שאני מתייחס לבחורים חרדים כמו בנות דתיות שלא יכולות לשרת בגלל הנושא הדתי".

צפו בריאיון המלא