האם הדמות המשוגעת מהמסך היא הצגה או מציאות? איך הפך הילד המופנם מבית הספר לגרפולוג צבאי בגיל 19? ומה קרה ברגע המצמרר שבו עף מצוק, התרסק, וניצל בזכות ברכה של שר התורה? • אלי גוטהלף ישב לשיחת עומק נדירה עם האיש שמאחורי "החדשות הלא חשובות", וחזר עם דמעות • האזינו לראיון המלא
סגולת הקודש לזיווגים התקיימה ברגש ובתחנונים בחצות ליל "זאת חנוכה", לפתיחת שערי ישועה למצפי זיווגים • במשך ג' שעות בתענית דיבור נערך סדר הלימוד ברציפות, והוא התקיים באווירה עילאית ומיוחדת. מעמד התפילה התחיל בדיוק בשעת חצות לאחריו (חרדים)
הספר החדש 'קולי באשמורת' על מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל והרבנית בת שבע ע"ה שנמכר באלפי עותקים בחנויות הספרים המובחרות: מקבץ סיפורים, הנהגות וצידה לדרך אודות התפילה והקירבה לבורא עולם - נושא שהיה קרוב ונוכח בחייהם בכל עת (ספר)
מיזם אדיר יצא לדרך: הכנסת ספר תורה למעונו הפרטי של הגר"ח קניבסקי, בחדר הידוע כמסוגל לישועות, על ידי רשת הכוללים "דרך אמונה" • התעניינות עצומה נרשמה בקרב כלל החוגים במגזר החרדי והדתי, בארץ ובעולם ורבים כבר זכו לתרום עמודים ומילים וכן פריטים בספר התורה על מנת להנציח את זכר מרן שר התורה (חרדים)