דיווח דרמטי בכווית: המנהיג העליון מוג'תבא עבר ניתוח במוסקבה - ועדיין נמצא שם 

לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות) 

מוג'תבא חמינאי

מנהיגה החדש של איראן הוטס ל במבצע חשאי בשל הידרדרות במצבו הרפואי בעקבות פציעתו בתקיפות; פוטין הציע מקלט במתחם נשיאותי מאובטח, כך עולה מדיווח בעיתון הכוויתי אל-ג'רידא.

מקורות המקורבים לנושא מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פונה בסוף השבוע האחרון למוסקבה לצורך ניתוח חירום וטיפול רפואי מתקדם. הפינוי, עליו דווח לראשונה בעיתון הכוויתי "אל-ג'רידה", בוצע ביום חמישי האחרון תחת מעטה כבד של חשאיות באמצעות מטוס צבאי רוסי.

על פי הדיווחים, ההחלטה להעביר את חמינאי אל מחוץ לגבולות איראן התקבלה לאחר שגורמי הביטחון בטהרן הגיעו למסקנה כי לא ניתן להבטיח את שלומו או להעניק לו טיפול רפואי הולם בתוך המדינה, נוכח ההפצצות המתמשכות והחשש כי מיקומו נחשף.

מקורות מסרו כי "ההחלטה לפנותו מאיראן התקבלה לאחר שהענקת טיפול רפואי הפכה לבלתי אפשרית תחת ההפצצות והתקיפות האוויריות המתמשכות".

עם הגעתו לבירה הרוסית, הועבר חמינאי לבית חולים פרטי השוכן בתוך מתחם המגורים של הנשיאות הרוסית. שם, כך נטען, עבר ניתוח דחוף שהסתיים בהצלחה. "המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא, הועבר לרוסיה במבצע חשאי ביותר שבוצע מסיבות בריאותיות וביטחוניות", נכתב בדיווח המקורי. נשיא רוסיה, , הוא שהציע לכאורה את המקלט הרפואי והביטחוני ליורש האיראני.

חמינאי בן ה-56, שמונה לתפקיד המנהיג העליון לאחר חיסול אביו עלי חמינאי בסוף חודש פברואר, לא הופיע בפומבי מאז מינויו. היעלמותו הזינה שמועות רבות על חומרת פציעתו, כאשר חלק מהדיווחים הצביעו על פציעות קשות ברגליו ובאיברים פנימיים כתוצאה מהפצצת המתחם של אביו בטהרן. למרות שגורמים רשמיים באיראן ניסו לשדר עסקים כרגיל וטענו כי הוא "בריא ושלם", הדיווח על הפינוי למוסקבה מחזק את ההערכות כי מצבו מורכב מכפי שהוצג בתחילה.

6
מוג'תבא אתה סוס עם שכל של ציפור עדיף שתשאר בבור כי הסוף שלך קרב גם אם תשלח טילים או תשלח חיזבאללה צה"ל יתגבר ולא תהיה פה יותר אתה קטן עלוב וג'וק מת ובקרוב תעוף מפה באש ובכוח
ברק
5
היופי זה שהמשטר מנסה להראות עוצמה בזמן שהמנהיג העליון שלהם מוסתר אצל פוטין
בצלאל
4
מוג’תבא ברוסיה החופשה הרפואית הכי יוקרתית אי פעם
אלון
3
ותמותו יחד
תחבור שם לאסד
2
הגיע הזמן לפעול ביד ברזל חייבים לחסל ולהשמיד לחלוטין את כל ראשי הטרור חמאס בעזה חיזבאללה בלבנון וכל בכיר איראני המעורב בתכנון פעולות טרור נגד ישראל כל מבנה פיקוד כל מחסן נשק כל מרכז תיאום בין אם בעזה בלבנון או במפקדות משמרות המהפכה והבסיג באיראן חייבים להיהרס ולהפוך לאפר מוחלט אין עוד זמן לפעול מיד
איתן
1
אבד לנו האיש מוג’תבא המלך המשוגע הלך לעולמו בטרם עת והשאיר אותנו פה מבולבלים לגמרי כמו ילדים שמנסים להרכיב פאזל בלי הוראות ידע את כל הא‑ב את כל מספרי הטלפון את כל התוכניות הגדולות אבל הוראות שימוש? אפס! דולרים לשעת חירום? אפס! אפילו פתק קטן על השולחן? אפס!
חליל אל חיה

