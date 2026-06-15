תיעוד מפחיד: מטוס קרב התרסק באמצע הרחוב - כך זה הסתיים

מפקדת חיל האוויר של פקיסטן הקימה ועדת חקירה מיוחדת בעקבות התרסקות מטוס אימונים צבאי בצפון-מערב המדינה, שגרמה למותם של שני טייסים. באגף יחסי הציבור של הצבא הפקיסטני אישרו את הפרטים ומסרו כי "ועדת חקירה הוקמה על ידי מפקדת חיל האוויר כדי לקבוע את סיבת התאונה".

הטייסים שנספו באסון התעופה זוהו כסגן מוחמד קאסם עבדאללה מחיל האוויר, וסגן טאהא עבאסי משורות הצי הפקיסטני. ראש כוחות ההגנה, פילדמרשל סייד עאסם מוניר, יחד עם מפקדי הזרועות השונות של הכוחות המזוינים, פרסמו הודעה משותפת שבה הביעו צער עמוק על מותם של השניים בעת מילוי תפקידם.

שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נאקווי, דיווח כי הטיסה הקטלנית הסתיימה בהתרסקות באזור מחוז מרדן שבחבל ח'ייבר פחטונחווה. מעבר למותם של אנשי הצוות הרפואי והצבאי שהיו על הסיפון, הרשויות המקומיות דיווחו כי שלושה אזרחים ששהו על הקרקע באזור נפילת כלי הטיס נפצעו בדרגות חומרה שונות.

תאונות מסוג זה במהלך משימות אימון נחשבות לתופעה שכיחה למדי בפקיסטן, אולם הממסד הביטחוני שומר על עמימות בנושא. במרבית המקרים, זרועות הביטחון והממשל אינם מאפשרים את פרסום הפרטים המלאים על נסיבות הנפילה של כלי טיס צבאיים, ודוחות החקירה הרשמיים נותרים חסויים מפני הציבור הרחב.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רגע נפילת המטוס באמצע הכביש, לצד רוכבי אופנוע שנפגעו כתוצאה מן הפיצוץ העז.