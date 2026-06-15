כיכר השבת
נקלט במצלמות האבטחה

תיעוד מפחיד: מטוס קרב התרסק באמצע הרחוב - כך זה הסתיים

מטוס קרב של חיל האוויר הפקיסטני התרסק היום בלב שכונת מגורים במדינה, רגעי ההתרסקות תועדו במצלמות אבטחה | חיל האוויר אמר כי שני הטייסים נהרגו, ומספר אנשים שהיו על הקרקע נפצעו בתקרית (בעולם) 

מפקדת חיל האוויר של פקיסטן הקימה ועדת חקירה מיוחדת בעקבות התרסקות מטוס אימונים צבאי בצפון-מערב המדינה, שגרמה למותם של שני טייסים. באגף יחסי הציבור של הצבא הפקיסטני אישרו את הפרטים ומסרו כי "ועדת חקירה הוקמה על ידי מפקדת חיל האוויר כדי לקבוע את סיבת התאונה".

הטייסים שנספו באסון התעופה זוהו כסגן מוחמד קאסם עבדאללה מחיל האוויר, וסגן טאהא עבאסי משורות הצי הפקיסטני. ראש כוחות ההגנה, פילדמרשל סייד עאסם מוניר, יחד עם מפקדי הזרועות השונות של הכוחות המזוינים, פרסמו הודעה משותפת שבה הביעו צער עמוק על מותם של השניים בעת מילוי תפקידם.

שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נאקווי, דיווח כי הטיסה הקטלנית הסתיימה בהתרסקות באזור מחוז מרדן שבחבל ח'ייבר פחטונחווה. מעבר למותם של אנשי הצוות הרפואי והצבאי שהיו על הסיפון, הרשויות המקומיות דיווחו כי שלושה אזרחים ששהו על הקרקע באזור נפילת כלי הטיס נפצעו בדרגות חומרה שונות.

תאונות מסוג זה במהלך משימות אימון נחשבות לתופעה שכיחה למדי בפקיסטן, אולם הממסד הביטחוני שומר על עמימות בנושא. במרבית המקרים, זרועות הביטחון והממשל אינם מאפשרים את פרסום הפרטים המלאים על נסיבות הנפילה של כלי טיס צבאיים, ודוחות החקירה הרשמיים נותרים חסויים מפני הציבור הרחב.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רגע נפילת המטוס באמצע הכביש, לצד רוכבי אופנוע שנפגעו כתוצאה מן הפיצוץ העז.

התרסקות מטוסמטוס קרבפקיסטן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר