מזעזע: אב רוסי שיכור קשר את בנו בחבל ותלה אותו מקומה שביעית  

המשטרה ברוסיה חוקרת מקרה חמור של פגיעה בקטין לאחר שאב תחת השפעת אלכוהול הוריד את בנו ב'סנפלינג' מחלון הקומה השביעית | תיעוד מצמרר (בעולם) 

תיעוד המקרה המזעזע (צילום: לפי סעיף 27א)

חקירה פלילית נפתחה ב נגד הורים בחשד להתעללות חמורה בבנם אב שיכור שלשל את בנו הקטן בחבל מחלון הקומה השביעית לעיני חבריו שצחקו ותיעדו את האירוע.

משרד התובע המחוזי בוורונז' שברוסיה הודיע על פתיחת חקירה רשמית בעקבות תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, בו נראה אב כשהוא משלשל את בנו מחלון דירה בקומה השביעית.

על פי הודעת התביעה, האב, שהיה ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול, קשר את הילד בן ה-5 בחבל והוריד אותו למרחק של מספר מטרים מחוץ לחלון הדירה, בגובה של עשרות מטרים מעל לפני הקרקע. המעשה הוגדר על ידי הרשויות כסיכון ממשי לחיי הילד, וחקירה נפתחה גם נגד האם בחשד להזנחה.

בתיעוד האירוע שהתרחש בשעות הלילה ובמזג אוויר קר, נראה הילד כשהוא נתלה בין שמיים לארץ וזועק בבכי "תחזיק אותי, תחזיק אותי".

למרות מצוקתו של הקטין, המבוגרים שנכחו בדירה נמנעו מלסייע לו ובחרו לצפות במתרחש. חלק מהנוכחים צילמו את המעשה במכשירי הטלפון שלהם ואף נשמעו צוחקים ברקע. האב פנה אל חבריו בבקשה "תצלמו, תצלמו", ובזמן שהילד התחנן לעזרה הוא הורה לו רק "תחזיק בחבל".

לאחר דקות ארוכות, ולאחר שאישה שהייתה במקום קראה להעלות את הילד חזרה, משך האב את בנו אל פנים הדירה. גם לאחר המעשה המשיך האב לצחוק ואמר "אוקיי, זה בסדר". לשכת מושל המחוז הבהירה כי החקירה נמשכת בכל ההיבטים וכי רשויות הגנת הילד מעורבות בהליכים. מומחים ברוסיה ציינו כי התנהגויות אלו מהוות התעללות חמורה שעשויה להוביל לעונשי מאסר, בדומה למקרה אחר שנחשף לאחרונה במדינה בו אם סגרה את בנה בשקית ואקום כחלק ממה שהגדירה כבדיחה.

