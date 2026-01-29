במפגש מדיני שאמור היה להתמקד ביציבות אזורית ובבריתות אסטרטגיות, הצליח נשיא סוריה הזמני, אחמד אל-שרע, לייצר רגע של מבוכה או מחמאה שלא במקומה, תלוי את מי שואלים, כשבחר להחמיא למארחו, ולדימיר פוטין ואמא רוסיה.

במהלך ביקורו השני ברוסיה, בעודו עושה את דרכו משדה התעופה ללב השלטון במוסקבה, השקיף אל-שרע על הנוף הקפוא והמושלג של הבירה הרוסית. אולם, במקום להסתפק בהערה מנומסת על מזג האוויר, הוא בחר להעלות מן האוב את רוחות הרפאים של מלחמות העבר.

אל-שרע סיפר לפוטין כי המראה הלבן בדרך לקרמלין הזכיר לו את הכישלונות הצבאיים הצורבים של אלו שניסו לכבוש את מוסקבה לאורך ההיסטוריה. "ראיתי הרבה שלג בדרך משדה התעופה", אמר הנשיא הסורי לפוטין, "נזכרתי בכמה מבצעים צבאיים ננקטו על ידי צדדים מסוימים כדי להגיע למוסקבה, אך העמידות של העם ואפילו מזג האוויר עזרו לכם להגן על אדמתכם".

הבחירה להזכיר פלישות צבאיות עקובות מדם (רמז ברור לצבאותיהם של נפוליאון והיטלר) בעיצומו של ביקור מדיני, נתפסת כצעד "לא דיפלומטי" במיוחד, שכן היא מעלה זיכרונות של מלחמה והרס בפורום שנועד לבנייה ושותפות. למרות הטון המעריץ, מדובר בהערה מפתיעה שיצרה רגע יוצא דופן בשיחות הרשמיות.

מעבר לפניני הלשון ההיסטוריות, ביקורו של אל-שרע ב-28 בינואר נועד לחזק את הקשרים שנרקמו מחדש בין המדינות. אל-שרע הודה לפוטין על "תפקידה ההיסטורי" של רוסיה בהשגת אחדות וייצוב המצב לא רק בסוריה, אלא במזרח התיכון כולו. הוא הביע תקווה כי המאמצים הרוסיים יימשכו עד שהאזור יגיע לרמה גבוהה של "שגשוג ופיתוח".

הפגישה הנוכחית מגיעה לאחר ביקור עבודה ראשון שנערך ב-15 באוקטובר, אז נועדו שני המנהיגים למשך שעתיים וחצי ודנו ברצונה של דמשק "לאתחל" את יחסיה עם מוסקבה. אל-שרע הדגיש כי לדמשק ולמוסקבה יש נושאים רבים לדון בהם בפירוט, והביע תקווה שהמפגש יהיה "פורה".

בעוד שהדיפלומטים משני הצדדים מנסים להתמקד בייצוב האזור, נראה כי "מבחן השלג" של אל-שרע ייזכר כאחד הרגעים היותר מפתיעים ובלתי צפויים שנראו לאחרונה במסדרונות הקרמלין.